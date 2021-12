Pünktlich zum Jahreswechsel rückt in der Grenzregion die neue Schweizer Autobahnvignette in den Fokus: Ab dem 1. Februar gilt die rote Vignette aus 2021 nicht mehr. Wer dann ohne Vignette auf einer der mautpflichtigen Schweizer Nationalstraße erwischt wird, muss mit einer Geldbuße rechnen.

Wie sieht der neue Aufkleber aus?

Seit dem 1. Dezember 2021 ist die neue Autobahn-Vignette an den üblichen Verkaufsstellen erhältlich. Sie hat die Grundfarbe „Violett metallic“. „Die Jahreszahl auf der Klebeseite ist hellblau, jene auf der Vorderseite weiß“, informiert die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV). Die Vignette kostet weiterhin 40 Franken.

Wo kann man die Vignette kaufen?

Die vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. Januar 2023 gültige Vignette kann wie gewohnt bei Tankstellen und Garagen, an den Schaltern der Post sowie bei den Straßenverkehrsämtern und Zollstellen bezogen werden. Übrigens: Verfallene Vignetten sollten laut EZV von der Frontscheibe entfernt werden, um mögliche Sichtbehinderungen zu vermeiden.

Wie wird die Vignette richtig angebracht?

Damit die Vignette gültig ist, muss sie direkt und ohne Verwendung anderer Materialien an der vorgeschriebenen Stelle auf das Fahrzeug geklebt werden, wie die EZV informiert: Bei Personenwagen auf die Innenseite der Windschutzscheibe, bei Anhängern und Motorrädern an ein leicht zugängliches und nicht auswechselbares Fahrzeugbestandteil. Vorsicht: Jegliches Entfernen und Wiederanbringen am gleichen oder an einem anderen Fahrzeug ist verboten.

Wann kommt die E-Vignette?

Dazu sagt die EZV: „Die Einführung der freiwilligen E-Vignette ist im Verlauf des Jahres 2023 geplant.“