Noch vor dem kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni rollt eine Hitzewelle auf den Hochrhein und den Südschwarzwald zu. „Die kommenden Tage wird die spanische Hitze angezapft. Mit viel Sonnenschein steigen die Temperaturen von Tag zu Tag an, sodass wir zum Wochenende hin Hitzetemperaturen über 35 Grad Celsius bekommen könnten“, lautet die Prognose des Wetterexperten Helmut Kohler, der Wetterstationen in Bad Säckingen und Schwörstadt betreibt.

Hochrhein Von wegen Schafskälte! Bei der zu erwartenden Hitzewelle bekommen die Tiere höchstens Sonnenbrand Das könnte Sie auch interessieren

Eine der effektivsten Möglichkeiten, sich bei diesen schweißtreibenden Temperaturen abzukühlen, ist ein Sprung ins Wasser. Vielerorts in der Region sind seit Mai die Freibäder und Badeseen für Besucher geöffnet.

Eine Übersicht über die Freizeiteinrichtungen am Hochrhein, ihre Ausstattung, Eintrittspreise und Öffnungszeiten haben wir unter diesem Link zusammengestellt.

Hochrhein/Südschwarzwald Freibäder und Badestellen rund um Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen, Rheinfelden und im Hotzenwald Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Rheinfelden und Schwörstadt im Landkreis Lörrach hat die Badesaison inzwischen begonnen.

Diese jungen Badegäste haben Spaß im Freibad Waldshut, das nach erfolgreicher Sanierung seit dieser Saison wieder geöffnet hat. | Bild: Tina Prause

Verein reaktiviert Badesee in Eggingen

Der Egginger Badesee hat 2022 nach langer Pause wieder eröffnet. Dass der Badespaß zurück in die Gemeinde gekommen ist, ist der Verdienst des neuen Badesee-Vereins, der das Bad künftig betreibt. Im folgenden Link stellen wir Ihnen die Menschen vor, die das Baden wieder möglich gemacht haben.

Eggingen Schwimmen im Egginger Badesee: Diese sechs Menschen machen das ab 6. Mai wieder möglich Das könnte Sie auch interessieren

Vorsicht beim Baden im Rhein

Neben öffentlichen Freibädern und Badeseen bietet auch der Rhein Abkühlung. Doch beim Schwimmen in Flüssen ist Vorsicht geboten. Nur geübte und gute Schwimmer sollten sich in offenes Gewässer wagen, warnt Daniel Winter. Der Schweizer, der Vorstandsmitglied in der Sektion Fricktal der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft ist, hat Schilder am Rheinufer in Laufenburg/Schweiz aufstellen lassen, die auf die Gefahren hinweisen.

Was der Auslöser für die Schilderaktion ist und was es beim Schwimmen im Rhein zu beachten gilt, erfahren Sie im folgenden Link.

Hochrhein/Schweiz Nach einem tödlichem Badeunfall informieren jetzt Schilder am Rheinufer über das richtige Verhalten Das könnte Sie auch interessieren

Eine große Nachfrage erleben die Anbieter von Schwimmkursen. Es gibt nur noch wenige Plätze oder lange Wartelisten. Wo Kinder dennoch ihr Seepferdchen bekommen können, haben wir unter dem folgenden Link für Sie zusammengefasst.

Hochrhein Schwimmkurse in der Region: Wo können Kinder im Sommer 2022 schwimmen lernen? Das könnte Sie auch interessieren

Tipps bei Hitze von Medizinern

Bei aller berechtigten Freude über Sommer und Sonnenschein ist dennoch Vorsicht geboten: Die Hitze kann schnell zum Problem werden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut und Hans-Jürgen Ott, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin vom Hochrhein-Klinikum geben Tipps, wie man am besten mit dem Wetter umgeht.

Kreis Waldshut Die Hitze kommt an den Hochrhein – so können Sie sich bei den hohen Temperaturen schützen Das könnte Sie auch interessieren