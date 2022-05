von Heinz Vollmar

Das Freibad in Rheinfelden hat am Samstag seine Tore geöffnet. Der Ansturm hielt sich indes in Grenzen, nur die Wassertemperaturen mit durchschnittlich 22,5 Grad Celsius im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken und 28 Grad im Warmwasserbecken luden zum Verweilen ein. Von keinem optimalen Schwimmbadwetter berichtete auch die stellvertretende Betriebsleiterin Larissa Widmaier, die am Samstag rund 250 Badegäste zählte. Bei sommerlichen Temperaturen würden sich an Eröffnungstagen sonst rund 2000 Besucher tummeln.

Die Stimmung war dennoch gut bis sehr gut, mit der Eröffnung des Freibads verbanden viele ein Stück wiedergewonnener Freiheit nach den Corona-Einschränkungen. Voll des Lobes äußerten sich die Besucher über die gepflegten Rasenflächen, die Wasserqualität und die Sauberkeit. Unter den Gästen waren zahlreiche Besucher aus der Ukraine, die den Kriegswirren entflohen waren, um in Rheinfelden Sicherheit zu finden. Als entspannt und gut bezeichnete Widmaier die Stimmung. Der freie Eintritt am Eröffnungstag war ein willkommenes Angebot der Stadtverwaltung.

Von Neuerungen im technischen Bereich berichtete Larissa Widmaier bei der Mess- und Regelanlage, die die Zugabe von Chlor ins Wasser regelt. Die alte Anlage sei ausgebaut worden und durch eine neue, moderne ersetzt worden. Außerdem seien in den Umkleiden Fliesen ersetzt und auch der Sprungturm mit neuen, vom TÜV geprüften Sicherungen versehen worden, so die stellvertretende Betriebsleiterin.

Fortführen will das Badpersonal während der Sommersaison die Schwimmkurse. Allerdings gibt es schon jetzt lange Wartelisten, so groß ist das Interesse an einer fundierten Schwimmausbildung vor allem im Kinder-und Jugendbereich. Anmeldungen für die Kurse sind aber dennoch auf der Bäderseite der städtischen Internetseite möglich. Saisonkarten sind zum Preis von 110 Euro für Erwachsene (ermäßigt 80 Euro), 55 Euro für Kinder und 165 Euro für Familien zu haben. Einzeleintritte für Erwachsene kosten vier Euro (ermäßigt drei Euro). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre zahlen 2,50 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erhältlich sind auch Zwölferkarten, sie kosten für Erwachsene 40 Euro (ermäßigt 30 Euro) und für Kinder 25 Euro.

Weitere Infos: www.rheinfelden.de/baeder