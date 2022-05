von Yvonne Würth

Die Öffnung des Badesees Eggingen in der Hand des neuen Badesee-Vereins steht kurz bevor. Sie holen den Badespaß zurück nach Eggingen.

Der Badesee Eggingen wird ab 2022 vom Badesee-Verein Eggingen betrieben. Wer im See baden möchte, muss Mitglied im Verein sein. | Bild: Yvonne Würth

Diese sechs Menschen sorgen für den Badebetrieb und erklären, warum sie sich für den See engagieren.

Jugendleiter Alexander Ebi

Einer der Gründe, warum der Badesee Eggingen weiter betrieben werden muss, sei das nötige Schwimmtraining. Jugendleiter Alexander Ebi möchte sich für den Anfang auf das Anfängerschwimmtraining fokussieren.

Alles andere komme später: „Die Ausbildung zum Trainer alleine reicht ja nicht, da musst du auch Rettungsschwimmer haben, das braucht halt alles, weil im Winter nichts stattgefunden hat. Jetzt ist überall Engpass, überhaupt jemanden zu finden, der einen Kurs machen kann.“

Jugendleiter Alexander Ebi. | Bild: Yvonne Würth

Es findet eine enge Zusammenarbeit mit der Grundschule Eggingen statt: „Wir werden auch mit der Schule in Kooperation gehen, die Schule unterstützen, dass sie auch verstärkt Schwimmunterricht machen kann.“

Bereits am 7. Mai ist ein erster Termin, an dem junge Schwimmer das Schwimmabzeichen ablegen können: „Kinder ab 13 Jahren haben mit Bronze eine Zugangsberechtigung, da dürfen sie eigenständig rein, deshalb bieten wir erst einmal die Abnahme der Prüfung an. Dann dürfen die Kinder, wenn die Eltern zustimmen, alleine ins Bad.“

Vorsitzender Ralf Schönle

Im eigenen Haustechnikbetrieb groß geworden, ist Ralf Schönle prädestiniert für das Amt des Vorsitzenden des Badeseevereins.

Vorsitzender Ralf Schönle. | Bild: Yvonne Würth

Auch engagiert er sich gerne für das Leben in der Gemeinde Eggingen, nutzt aber lieber die Freifläche als das Wasser zur Erholung: „Ich habe es nur gemacht, weil es niemand machen wollte. Ich selber gehe nicht ins Wasser. Dann muss der Badesee sehr warm sein. Ich bin ein Warmduscher.“

Beisitzer Michael Blum

Michael Blum verwaltet die Mitglieder. Es wird unterschieden zwischen Jahres- und Tagesmitgliedern. Beide zahlen einen bestimmten Betrag für die Nutzung, die Jahresmitglieder erklären sich darüber hinaus zusätzlich auch bereit, Arbeit in die Pflege der Anlage zu investieren.

Beisitzer Michael Blum. | Bild: Yvonne Würth

Im Gegenzug dürfen sie dann den ganzen Tag das Bad und die Anlage nutzen. Die Tagesmitglieder hingegen sind auf die Kioskzeiten angewiesen.

Was Sie noch über die Nutzung und den Betrieb des Badesees wissen müssen, erfahren Sie hier.

Kassiererin Kerstin Kostenbader

„Unser Hauptanliegen sind die Kinder und die Jugend, wir wollen ihnen das Schwimmen ermöglichen. Es ist ein Treffpunkt für die ganze Gemeinde, für alte, für Junge, hier können alle zusammenkommen. Wenn es keinen Badesee gibt, dann fehlt etwas.“

Kassiererin Kerstin Kostenbader. | Bild: Yvonne Würth

Schriftführerin Angela Böhrer

Der Fokus der pensionierten Lehrerin Angela Böhrer liegt beim Schwimmunterricht: „Der Badesee ist auch wichtig für die Schulen, dass auch die Schulen wieder Schwimmunterricht machen können.“

Schriftführerin Angela Böhrer. | Bild: Yvonne Würth

Sie erinnert sich an die ersten Schritte vor der Gründung des Badesee-Vereins: „Wir haben relativ schnell die verschiedenen Bereiche verteilt an die Personen.“ Sie freut sich über die ersten Arbeiten, die der Badesee-Verein bereits unternommen hat, wie die Gestaltung des Eingangsbereiches. Als Schriftführerin engagiert sie sich im Gründungsvorstand.

Die Eröffnung des Sees Mit einem Festakt eröffnet der Badesee-Verein Eggingen am Freitag, 6. Mai, um 17 Uhr den Betrieb der Naturbadeseeanlage. Neben Ansprachen von Bürgermeister Karlheinz Gantert und dem Initiator, Bürgermeisterstellvertreter Holger Kostenbader, wird der Musikverein Eggingen für die musikalische Umrahmung sorgen. Informationen gibt es im Internet ( www.eggingen.de/freizeit/naturbadesee/badeseeverein-eggingen-e-v Der Eintritt Der Eintritt in den Badesee ist nur Mitgliedern möglich, es können von jedem Interessierten, auch außerhalb der Gemeinde, Jahres- oder Tagesmitgliedschaften erworben werden. Eine Mitgliedschaft kann per E-Mail (badesee.eggingen@gmail.com) beantragt werden. Die Jahresmitgliedschaft kostet für Familien 50 Euro, Erwachsene zahlen 30 Euro und Kinder/Jugendliche bis 21 Jahre 20 Euro. Außerdem kommt die Leihgebühr von zehn Euro für den elektronischen Schlüssel hinzu. Die Tagesmitgliedschaft kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder zwei Euro.

Technik und Anlage Robert Gantert

Auf die Frage, warum er sich so stark für den Badesee-Verein engagiert, entgegnet Robert Gantert zwar lakonisch, er plane ja nur die Arbeitseinteilung der Mitglieder.

Technik und Anlage Robert Gantert. | Bild: Yvonne Würth

Aber: „Doch doch, er macht schon das Meiste“, weiß der Vorsitzende Ralf Schönle. „Wir haben ja viele Mitglieder, die auch ihre Stunden machen sollen oder machen wollen, und ich plane das halt ein bisschen.“