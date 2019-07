von Marcel Jud und Verena Wehrle

Die Meldung erschüttert und macht sprachlos: Drei Tote wurden am Montag aus dem Rhein geborgen, darunter die Leiche eines 24-Jährigen, der seit Freitagabend bei Bad Säckingen vermisst wurde.

Wehr Drei Menschen sterben im Rhein: Eine Leiche wird bei Wehr-Brennet geborgen Das könnte Sie auch interessieren

Wie schwierig sich die Suche nach einer Person oder Leiche im Rhein gestaltet, erklärt der Pressesprecher der Wasserschutzpolizei, Jens Czechtizky: „Alle zehn Minuten verlagert sich unsere Einsatzstelle um einen Kilometer.“ Denn der Rhein habe eine Fließgeschwindigkeit von fünf bis sechs Kilometer pro Stunde. Dadurch werde ein Körper alle zehn Minuten um einen Kilometer abgetrieben.

Kreis Waldshut Regelmäßige Rheinschwimmer erzählen: „Gefährliche Situationen habe ich noch keine erlebt.“ Das könnte Sie auch interessieren

Fälle wie jene am Montag sind keine Ausnahme. Laut Felix Ihringer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben ihre Einsätze in den vergangenen Jahren zugenommen. „Leider steigt auch die Zahl der Ertrinkungsfälle. 2018 hatten wir 14 Notfalleinsätze am Hochrhein, drei Menschen konnten gerettet werden“, so der am Hochrhein-Einsatzleiter der DLRG. 2017 ertranken in Ihringers Einsatzbereich drei Personen. Ein Jahr zuvor waren es elf, davon neun im Rhein.

Dass mehr Menschen ertrinken, bestätigen die landesweiten Zahlen der DLRG für Baden-Württemberg. Demnach stieg die Anzahl Todesfälle in Gewässern wie Flüssen, Seen oder Teichen von 38 im Jahr 2017 auf 62 im Jahr 2018. Das entspreche einem Anstieg von 63 Prozent, so die DLRG in einer Pressemeldung. Der Grund; Viele Menschen sehnten sich nach Abkühlung und gingen oft zu sorglos ins Wasser. Andere Gründe seien Alkoholmissbrauch oder Selbstüberschätzung.

Waldshut-Tiengen Vermisste Rheinschwimmer: Motorboot-Fahrer wollen bei Suchaktionen auf dem Rhein helfen Das könnte Sie auch interessieren

Doch welche Gefahren lauern konkret im Hochrhein und wie entgeht man ihnen?

Extrem gefährliche Stellen für Schwimmer seien grundsätzlich in der Nähe der Stauwehren von Wasserkraftwerken zu finden, so Ihringer: „Hier stehen auch überall Verbotsschilder. Und zwar zurecht: 400 Meter flussauf- und abwärts von Kraftwerken darf nicht geschwommen werden.“ Der relativ große Radius der Gefahrenzone rühre daher, dass die Kraftwerke ihre Wehrschützen voll automatisiert öffnen, um den Wasserpegel auszugleichen.

„Da gibt es keine Vorwarnung. Wenn man zu nahe bei den Wehren schwimmt, wird man im Idealfall nur weggeschwemmt. Aber es kann sich auch eine bodenständige Walze beziehungsweise ein ‚Strudel‘ bilden“, so Ihringer. Dieser Wasserstrudel ziehe nicht nur die Schwimmer runter, auch Retter könnten da nicht einfach hinschwimmen. Neben Wehren seien deshalb auch alle anderen Bauten im Wasser wie etwa Brückenpfeiler zu meiden, bei denen sich ebenfalls Wirbel oder Strudel bilden können.

Sicher Schwimmen im Rhein Nach Badeunfällen im Rhein: Zehn Tipps, wie Sie sicher durch fließende Gewässer schwimmen Das könnte Sie auch interessieren

Keine offiziellen Badestellen in Deutschland

Neben dem Meiden von Gefahrenstellen empfiehlt Ihringer, im Rhein nicht alleine zu schwimmen, sich nicht zu weit vom Ufer zu entfernen und nicht gegen die Strömung zu schwimmen, sondern mit ihr. In den Rhein sollten nur geübte Schwimmer, die sich und die Situation vor Ort richtig einschätzen können. „Man sollte sich Badestellen suchen, wo auch andere schwimmen und das Ufer nicht abfällt.“

Bild: Schönlein, Ute

Doch gibt es dafür offiziell ausgewiesene Badestellen? „Nicht in Deutschland„, so Ihringer. Auf der Schweizer Seite gebe es solche Stellen. „In Deutschland hat das versicherungstechnische Gründe“, sagt Ihringer. Niemand wolle die Haftung übernehmen, falls etwas passiere. Es gilt: Jeder schwimmt auf eigene Gefahr.