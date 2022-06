Hochrhein vor 2 Stunden

Schwimmkurse in der Region: Wo können Kinder im Sommer 2022 schwimmen lernen?

Die Nachfrage ist enorm, das Angebot aber nur begrenzt: Am Hochrhein gibt es nur noch wenige Plätze in einem Schwimmkurs. Hier finden Sie eine Übersicht über die Angebote in der Region.