Veröffentlicht am 30. August 2020

Unterwegs mit den Lebensrettern auf dem Rhein bei Waldshut. Wie Strömung, Verwirbelungen und Hindernisse selbst für gute Schwimmer zur Lebensgefahr werden und wie schwierig Einsätze im Wasser sein können: Wir haben in Bildern und Videos festgehalten, was jeder Rheinschwimmer wissen sollte und wie man sich im Notfall richtig verhält. Der Rhein ist ein Naturgewässer mit vielen Gefahren. Strömungsretter der DLRG sind speziell hierfür ausgebildet – sowohl in der Rettung als auch in der Bergung. Drei Boote stehen den Rettern in Waldshut-Tiengen zur Verfügung. So können Patrick Zimmermann und Johannes Flügel mit ihren Kollegen auf jedem Abschnitt des Flusses schnelle Hilfe leisten.| Bild: Julia Becker

Seine sanfte Buchten inmitten der Natur und das kühle, chlorfreie Wasser locken jedes Jahr aufs Neue viele Menschen an und in den Rhein. Doch verwandelt sich der Lockruf immer wieder in ein Sirenengeheul, wenn man den Fluss falsch einschätzt. Denn