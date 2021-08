von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was von 31. Juli bis 6. August los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Und was ist eigentlich mit Corona? Auch dieses Thema beschäftigt uns in der Urlaubszeit.

Lörrach: Der Grundstein für das Zentralklinikum ist gelegt

Die Grundsteinlegung für das Zentralklinikum Lörrach mit Gesundheitsminister Manfred Lucha. | Bild: Verena Wehrle

„Leuchtturmprojekt“ und das „wichtigste Projekt meiner persönlichen Laufbahn“ nannte Gesundheitsminister Manfred Lucha das Zentralklinikum Lörrach. Der Grundstein wurde nun am vergangenen Mittwoch gelegt, aber auf der Baustelle im Entenbad steht bereits schon ein kleiner Teil des Gebäudes, es geht sichtbar voran. Sehen Sie selbst in diesem Artikel mit zahlreichen Bildern und Videos.

Dachsberg: Hof steht in Flammen

Brand in Dachsberg-Happingen. | Bild: Feuerwehr Dachsberg

Ein Brand auf einem Hof in Dachsberg-Happingen hat am vergangenen Wochenende einen hohen Schaden verursacht. Rund 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Erfahren Sie hier mehr darüber.

Hochrhein: Wenn Helfer in Krisengebieten selbst Hilfe brauchen

Sascha Travica und sein THW-Team im Einsatz. | Bild: Sascha Travica

Manche der Helfer im Hochwassergebiet hatten mit dem Tod zu tun, andere mit vermissten Menschen, aber alle begegneten sie großem Leid und einer enormen Zerstörung: So etwas muss verarbeitet werden. Dabei hilft das Einsatz-Nachsorge-Team des Technischen Hilfswerks (THW). Sascha Travica aus Lauchringen spricht über diese wichtige Arbeit.

Bad Säckingen: „Mister Campus“ übergibt an den Nachfolger

Bürgermeister Alexander Guhl, Jörg Blattmann und Peter Mast (von links). | Bild: Gerber, Andreas

Peter Mast gibt aus gesundheitlichen Gründen zwei von drei Geschäftsführerposten ab. Er hat für den Gesundheitscampus und das Medizinische Versorgungszentrum die Pionierarbeit geleistet und die Grundlagen für die weitere Entwicklung der Projekte gelegt. Sein Nachfolger kann darauf aufbauen und das Gesundheitszentrum mit Ärztehaus und Seniorenheim realisieren.

Der Blick nach vorn

In Bad Säckingen und Laufenburg erwacht der Einkaufstourismus der Schweizer. Das Bild wurde am 14. Mai 2021 aufgenommen. | Bild: Wagner, Hans

Wie geht es weiter an der Grenze? Seit 1. August 2021 gilt wieder eine neue Regelung für Einreisen nach Deutschland. Das betrifft in unserer Region vor allem Menschen, die in der Schweiz leben. Was nun gilt und welche Ausnahmen es unter anderem für Grenzgänger gibt, können Sie hier nachlesen. Und wie wirkt sich das aus? Schweizer Kunden sind verunsichert. Das zeigt sich unter anderem in den Paketshops auf deutscher Rheinseite. Die Bestellungen sind rückläufig.

Menschen warten vor dem Impfbus des Landkreises Waldshut in Herrischried. | Bild: Karin Steinbrunner

Der Impfbus rollt: Mehr Zuspruch als erwartet hatte der Impfbus des Landkreises Waldshut bei seiner ersten Station auf dem Hotzenwald in Herrischried. Wie das Angebot der Corona-Impfung vor Ort angekommen ist und in welchen Orten der Bus in den nächsten Wochen überall Station macht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Coronatests am Euroairport Basel-Mulhouse. Die Aufnahme entstand im Sommer 2020. | Bild: Euroairport Basel-Mulhouse

Mit dem richtigen Test in den Urlaub: Wer dieser Tage verreisen möchte, steht oft vor der Frage, wo ein Corona-Test gemacht werden kann, dessen negatives Ergebnis, dann auch im Reiseland anerkannt wird und die Anforderungen erfüllt. An den Flughäfen in Basel und Zürich gibt es Corona-Testzentren, in denen verschiedene Arten von Tests angeboten werden. Hier haben wir für Sie zusammengestellt, was es für Möglichkeiten gibt, wann die Ergebnisse vorliegen und was für Kosten entstehen.

Übrigens: Natürlich halten wir sie auch nach wie vor aktuell über die Entwicklungen in Sachen Corona in den Kreisen Waldshut und Lörrach – wo mittlerweile die Inzidenzstufe 2 gilt -, sowie in den benachbarten Schweizer Kantonen auf dem Laufenden. Hier geht es zu unserem Ticker.

