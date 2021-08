von Karin Steinebrunner und SK

Den ganzen August über wird im Landkreis Waldshut ein Impfbus unterwegs sein. Seine erste Station war am Montagnachmittag der Parkplatz bei der Eissporthalle in Herrischried. Dort hatte der Bus einen weit größeren Zulauf zu verzeichnen als erwartet. Gleich zu Beginn hatte sich eine Schlange von rund 50 Personen gebildet, die geimpft werden wollten. Der Arzt und Impfbeauftragte des Landkreises Olaf Boettcher führte die Impfungen eigenhändig durch und auch Landrat Martin Kistler war gekommen, um den Start zu begleiten.

Groß war der Andrang von Impfwilligen an der ersten Station des Impfbusses in Herrischried. | Bild: Karin Steinebrunner

„Wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann kommen wir eben zu ihnen“, kommentierte ein Mitarbeiter des Kreisimpfzentrums hoch erfreut, als auch zweieinhalb Stunden nach Beginn der Aktion die Schlange der Impfwilligen auf dem Parkplatz der Eissporthalle kein Ende nehmen wollte. Eigentlich war der Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr angesetzt gewesen, aber erst eine gute Stunde später konnten Impfarzt Olaf Boettcher und sein Helferteam zusammenpacken und den Bus zur Weiterfahrt für den nächsten Tag einräumen.

Weitere Stationen Die nächste Station des Impfbusses ist am Mittwoch, 4. August in Waldshut-Tiengen, Viehmarktplatz 9 Uhr – 13 Uhr. Weitere Termine laut Landratsamt: Do 05.08.2021 Gemeinde Weilheim, Haagwaldhalle Remetschwiel 17 Uhr – 19 Uhr; Sa. 07.08.2021 Gemeinde Küssaberg, gegenüber EDEKA 08.30 Uhr – 13 Uhr; So. 08.08.2021 Gemeinde Häusern, Naturparkmarkt 11 Uhr – 14 Uhr; Gemeinde Dachsberg, Handwerkermarkt Waldsportplatz 14.30 Uhr – 18 Uhr; Mi. 11.08.2021 Stadt WT-Tiengen, Löwendenkmal 08.30 Uhr – 10.30 Uhr; Gemeinde Höchenschwand, Rathausvorplatz 11 Uhr – 13 Uhr; Sa. 14.08.2021 Stadt WT-Waldshut, Viehmarktplatz 08.30 Uhr – 10.30 Uhr; Gemeinde Grafenhausen, Grundschulparkplatz 11 Uhr – 13 Uhr; Mo. 16.08.2021 Gemeinde Lottstetten, Gemeindehalle oberer Parkplatz 09 Uhr – 11 Uhr; Di. 17.08.2021 Gemeinde Bernau, Skilift Spitzenberg 09.30 Uhr – 13 Uhr; Mi. 18.08.2021 Stadt Bad Säckingen, Schmidt‘s Markt, Schützenstr. 08.30 Uhr – 13 Uhr; Do. 19.08.2021 Stadt St. Blasien, Schmidt‘s Markt 08.30 Uhr – 13 Uhr; Fr. 20.08.2021 Gemeinde Lauchringen, Marktplatz Unterlauchringen 08.30 Uhr – 10.30 Uhr; Gemeinde Wutöschingen, Volksbank 11 Uhr – 13 Uhr; Sa. 21.08.2021 Stadt Bonndorf, Schmidt‘s Markt 08.30 Uhr – 10.30 Uhr; Stadt Stühlingen, gegenüber Metzgerei Gut 11 Uhr – 13 Uhr; Mo. 23.08.2021 Gemeinde Lauchringen, EDEKA-Getränkemarkt 09 Uhr – 15 Uhr; Di. 24.08.2021 Gemeinde Klettgau-Grießen, Marktstr./Ecke Herrenstr. 09 Uhr – 13 Uhr; Mi. 25.08.2021 Gemeinde Jestetten, Rathaus 08.30 Uhr – 12 Uhr; Stadt Laufenburg, Sportplatz SV Laufenburg 14 Uhr – 17 Uhr; Do. 26.08.2021 Stadt Laufenburg, Laufenpark 08.30 Uhr – 10.30 Uhr; Gemeinde Albbruck, Schwimmbadparkplatz 11 Uhr – 13 Uhr; Fr. 27.08.2021 Gemeinde Murg, Naturbad 09.30 Uhr – 13 Uhr; Sa. 28.08.2021 Gemeinde Hohentengen, Schulhof Gemeinschaftsschule 09 Uhr – 13 Uhr; Mo. 30.08.2021 Gemeinde Rickenbach, Schmidt‘s Markt 09.30 Uhr – 13 Uhr; Di. 31.08.2021 Gemeinde Todtmoos, Sparkasse 08.30 Uhr – 10.30 Uhr; Gemeinde Görwihl, EDEKA 11 Uhr – 13 Uhr. Für den Impfbus ist keine Anmeldung nötig, Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass sind vorzulegen.

Verimpft wurde je nach Wunsch der Impfstoff von Johnson & Johnson oder der von BionTech. Gekommen waren Anwärter sowohl für die Erst- als auch für die Zweitimpfung. Wer sich für die Einmalimpfung mit Johnson & Johnson entschieden hat, ist damit bereits fertig geimpft, mit BionTech am Bus Erstgeimpfte müssen zur Zweitimpfung, so der Stand am Montag, ins Kreisimpfzentrum kommen. Laut Angaben des Landratsamts waren es am Ende der Aktion 30 Erstimpfungen mit Biontech, drei Zweitimpfungen mit Biontech und 28 Impfungen mit Johnson & Johnson.

Landrat Dr. Martin Kistler, Dr. Olaf Boettcher und Herrischrieds Bürgermeister Christian Dröse vor dem Impfbus. | Bild: Landratsamt Waldshut

Das sagen die Organisatoren Bürgermeister Christian Dröse „Ich finde die vom Landkreis ins Leben gerufene Aktion mit dem Impfbüsle eine wirklich tolle Sache. Es ist gut, wenn den Leuten vor Ort dieses Angebot gemacht wird. Es freut mich, dass die erste Station des Impfbüsle in Herrischried ist. Noch mehr freut mich der wirklich große Ansturm. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber es unterstreicht, dass der Weg der richtige ist.“ Landrat Martin Kistler „Ich freue mich, dass unser Impfbüsle so gut angenommen wird. Wir haben als Landkreis immer früh auf das Impfen in der Fläche gesetzt – hieran knüpfen wir nun an. Ein Dankeschön an Bürgermeister Christian Dröse, der die gute Idee hatte, uns im Vorfeld zur Bürgerversammlung zum Breitband anzufragen. Der Bus tourt den ganzen Monat durch den Landkreis. Und mein herzlicher Dank geht natürlich auch an das Mobile Impfteam (MIT), allen voran unserem ärztlichen Leiter des Impfzentrums, Dr. Olaf Boettcher, der mit großem Einsatz die Impfungen im Kreis so gut vorangebracht hat und weiterbringt.“ Impfarzt Olaf Boettcher Dr. Olaf Boettcher, der die Impfungen vor Ort mit dem Impfbus in Herrischried vorgenommen hat, ergänzt: „Das Impfen kommt nun buchstäblich ins Rollen. Der Impfbus macht sich ja tatsächlich zu den Bürgern auf dem Weg. Wir müssen und werden die Bürgerinnen und Bürger so ins Boot holen.“

Der Impfbus wird den ganzen August über im Landkreis an insgesamt 29 Terminen in 25 Gemeinden präsent sein, wobei an manchen Tagen auch zwei Stationen angefahren werden und die Termine nach Möglichkeit im direkten Umfeld von Veranstaltungen stattfinden, wie am Montag in Herrischried vor der Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau und beispielsweise am kommenden Sonntag in Häusern und auf dem Dachsberg im Rahmen des Naturparkmarktes in Häusern respektive des Marktes mit vorführendem Kunsthandwerk auf dem Waldsportplatz in Wolpadingen.