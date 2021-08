Basel vor 8 Stunden

Corona-Tests am Flughafen: Was Urlauber über die Testangebote in Basel und Zürich wissen müssen

PCR-Tests, PCR-Schnelltests oder Antigentests: Am Euroairport Basel-Mulhouse und dem Flughafen Zürich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich auf Corona testen zu lassen. Doch was sollten Reisende beachten, um möglichst unkompliziert eine nötige Bescheinigung zu bekommen? Und was kostet ein Test am Flughafen überhaupt? Hier die wichtigsten Antworten.