Manche der Helfer im Hochwassergebiet hatten mit dem Tod zu tun, andere mit vermissten Menschen, aber alle begegneten sie großem Leid und einer enormen Zerstörung: So etwas muss verarbeitet werden. Dabei hilft das Einsatz-Nachsorge-Team des Technischen Hilfswerks (THW). Sascha Travica aus Lauchringen spricht über diese wichtige Arbeit.

Sie trafen auf Menschen, die alles verloren haben, auf Zerstörung, auf Leid. In der Anfangsphase direkt nach der Flut konnten die Einsatzkräfte nicht aufhören zu arbeiten, gingen an die Grenzen ihrer Kräfte. Doch wie konnten sie all das Belastende