Hitze und Trockenheit haben das Gesicht der Flüsse im Kreis Waldshut gehörig verändert. Egal ob Rhein, Wutach, Steina oder Wehra: Das fehlende Wasser eröffnet ganz neue Perspektiven. Unsere Leser haben auf ihren Spaziergängen und Radtouren eindrückliche Bilder mitgebracht.

Eggingen: Auszeit in der Wutach für Mensch und Tier

Das Niedrigwasser in der Wutach bei Eggingen ermöglicht dieser Frau und ihren beiden Hunden eine Auszeit in mitten der Natur.

Entspannte Pause für Mensch und Tier in der Wutach bei Eggingen. | Bild: Reinhard Limberger

Das Wasser hat sich zurückgezogen, die Hundehalterin hat es sich auf den Steinen in einem Klappstuhl gemütlich gemacht. Auch die Hunde genießen auf dem Bild sichtlich die Szenerie. Das Bild hat Reinhard Limberger aus Eggingen auf einer Radtour aufgenommen.

Küssaberg/Rietheim/CH: Hereinspaziert in den Rhein

Viel Kies statt Wassermassen sind derzeit auch im Rhein auf Höhe Küssaberg zu sehen. Wilfried Meier aus Waldshut-Tiengen hat einige Folgen der Dürre am 16. August in der Aue Chly Rhy im schweizerischen Rietheim, gegenüber Küssaberg, mit Blickrichtung Lauffen und Ettikoner Hof aufgenommen.

Gänsesäger auf einer Kiesbank im Rhein. | Bild: Wilfried Meier

Eine Kiesbank im Rhein wird etwa von etlichen Gänsesägern zur Pause und Gefieder-Pflege benutzt.

Im Uferbereich mit Blick Richtung Lauffen ist wegen des verschwundenen Rheinwassers die Silhouette des Fotografen zu sehen.

Der Uferbereich mit Blick Richtung Lauffen | Bild: Wilfried Meier

Und in Blickrichtung Ettikoner Hof wird sichtbar, dass der sonst stattliche Rhein einiges an Volumen verloren hat.

Blick Richtung Ettikoner Hof | Bild: Wilfried Meier

Bad Säckingen:

Unterhalb der Evangelischen Kirche in Bad Säckingen hat Barbara Becker-Ragusa am Mittwoch, 17. August einige Bilder aufgenommen:

Unterhalb der Evangelischen Kirche in Bad Säckingen. | Bild: Barbara Becker Ragusa

Große Teile der Uferböschung unterhalb des Rheinuferwegs liegen hier frei.

Unterhalb der Evangelischen Kirche in Bad Säckingen. | Bild: Barbara Becker Ragusa

Üblicherweise reicht das Wasser an dieser Stelle bis zu den Bäumen.

Unterhalb der Evangelischen Kirche in Bad Säckingen. | Bild: Barbara Becker Ragusa

Dieses Bild zeigt das Niedrigwasser eindrücklich:

Unterhalb der Evangelischen Kirche in Bad Säckingen. | Bild: Barbara Becker Ragusa

Und wie hoch ist der Rheinpegel derzeit?

Das können Sie tagesaktuell hier nachsehen:

