Daten-Story Veröffentlicht am 04. August 2022

Der Wasserstand des Rheins bei Hauenstein liegt so tief wie noch nie seit Beginn der Messung. Was das für die Schifffahrt, die Tierwelt und die Kraftwerke am Hochrhein bedeutet.

Bei Albbruck treten schon Kiesbänke zu Tage: Der Rhein führt in diesem Sommer ungewöhnlich wenig Wasser.| Bild: Jannic Hofmuth

So wenig Wasser hat der Hochrhein im Sommer noch nie geführt. Beim Pegel Hauenstein liegt der Wasserstand seit Ende Juli auf einem Rekordtief unter sechs Metern. Normalerweise steht das Wasser im Sommer rund 80 Zentimeter höher.So fällt der Pegel in