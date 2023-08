Die Waldshuter Chilbi bietet jede Menge Spaß, ein buntes Programm, aber auch Raum für Begegnungen und Austausch. Diesen Raum nutzen SÜDKURIER-Redakteure in diesem Jahr auf für den Austausch mit den Leserinnen und Lesern in Waldshut-Tiengen und der Hochrhein-Region.

Denn: Regelmäßig erreichen die SÜDKURIER-Redaktion Leserbriefe und Anrufe von Lesern, die ein bestimmtes Thema bewegt. Dabei sind die Anliegen vielfältig: Mal geht es um die Vermüllung in der Großen Kreisstadt, ein anderes Mal geht es um den Verkehr, Kita-Plätze oder auch die Sanierungen oder das Vereinsleben. Und dann sind da natürlich auch die ganz persönlichen Geschichten der Menschen, die hier leben und jede Menge auf die Beine stellen.

Kommen Sie mit der Redaktion ins Gespräch!

Wenn auch Sie ein bestimmtes Thema bewegt und beschäftigt, das der SÜDKURIER einmal aufgreifen soll, dann nutzen Sie die Möglichkeit, bei der Sommerredaktion mit Redakteuren aus Waldshut-Tiengen ins Gespräch zu kommen. Und zwar am Dienstag, 22. August, auf dem Chilbi-Festplatz, 15 bis 17 Uhr. Dann nämlich werden mehrere Redakteure, darunter auch Redaktionsleiter Markus Baier für Anregungen, Lob und Kritik, für Sie da sein.

„Wir freuen uns auf jeden Austausch“, sagt Redaktionsleiter Markus Baier. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Markus Baier: „Ich freue mich, dass wir an diesem Tag mit unseren Lesern in direktem Austausch stehen werden. Ich bin mir sicher, dass wir über viele spannenden Themen sprechen und auch diskutieren werden, die Sie, liebe Leser, beschäftigen.“

Der Besuch des Rummels lohnt sich an diesem Tag übrigens besonders: Dann ist nämlich wieder der beliebte Familientag mit unter anderem günstigeren Tarifen für die Fahrgeschäfte.

Viel los ist traditionell beim Familientag auf der Waldshuter Chilbi. Unser Bild entstand 2022. In diesem Jahr ist auch der SÜDKURIER an diesem Tag mit einem Stand vertreten. | Bild: Völk, Melanie

Nah dran an den Menschen

Bereits in der Vergangenheit hat der SÜDKURIER immer wieder Formate ins Leben gerufen, um sich mit den Lesern auszutauschen. „Es ist wichtig, im direkten Austausch zu stehen und dabei zu hören, was die Bevölkerung hier beschäftigt. Wir haben bereits sehr erfolgreiche Formate wie ‚Der SÜDKURIER gibt einen aus‘ oder auch ‚Der SÜDKURIER öffnet Türen‘ initiiert, um nah am Leser zu sein“, sagt Redaktionsleiter Markus Baier. Vor der jüngsten OB-Wahl im Juli 2023 nutzten rund 600 Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich vor Ort in der SÜDKURIER-Wahlarena zu informieren – online wurde die Podiumsdiskussion in der Waldshuter Stadthalle noich von weit mehr Menschen verfolgt. Auch hier ein elementarer Baustein: Die Fragen der Leser.

„Wir werden auch bei der Sommerredaktion versuchen, die Fragen unserer Leser so gut wie möglich zu beantworten, egal ob es dabei um allgemeine Fragen zu unserer Zeitung geht oder um politische, wirtschaftliche oder gesellschaftsrelevante Themen. Ich bin mir sicher, dass es gute Gespräche geben wird“, sagt Markus Baier. Und vielleicht haben Sie persönlich auch eine spannende Geschichte zu erzählen, die Sie mit den SÜDKURIER-Lesern teilen wollen? „Wir freuen uns auf jeden Austausch“, ergänzt der Redaktionsleiter.

Sind auch Sie neugierig geworden, dann freut sich die Redaktion, wenn Sie am 22. August, ab 15 Uhr, auf das Festgelände der Waldshuter Chilbi vorbei kommen!

Die Veranstalter

Veranstalter des beliebten Waldshuter Heimatfests sind die Stadt Waldshut-Tiengen mit den Traditionsvereinen Alt-Waldshut, Junggesellenschaft und Schützengesellschaft sowie der Stadtmusik Waldshut und dem Musikzug St. Florian, die jeweils zu ihren Wunschkonzerten im Festzelt einladen.

Die Höhepunkte

Die Chilbi geht los am Freitag, 18. August, um 16.30 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Festplatz. Höhepunkte des Heimatfestes sind der Heimatabend am Samstag, 19. August, um 20 Uhr auf dem Johannisplatz, der Festumzug am Sonntag, 20. August, um 14.30 Uhr von der Kaiserstraße ins Festzelt zur Bockverlosung und der Waldshuter Tag am Montag, 21. August, mit Stadtjahrzeit, Kinderfest und Kinderumzug. Am Dienstag, 22. August, bietet dann der Familientag Vergünstigungen auf dem Rummelplatz. Auch der SÜDKURIER ist dort ab 15 Uhr mit einem Stand vertreten. Die 555. Chilbi endet am Mittwoch, 23. August, je nach Wetterlage mit einem Feuerwerk.

Und was wird da eigentlich gefeiert?

Für Einheimische ist diese Frage fast schon unanständig, für weniger Ortskundige sei die Antwort aber gestattet: Mit der Waldshuter Chilbi – das alemannische Wort „Chilbi“ steht für „Kirchweih“ – wird jährlich die erfolgreiche Verteidigung Waldshuts gegen die Schweizer Belagerer gefeiert. Sechs Wochen lang wurde Waldshut von einem Heer von 16.000 Mann unter ständigem Beschuss belagert, bevor das Vorhaben am 27. August 1468 scheiterte. Mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages in der Pfarrkirche zu Dogern gaben die Eidgenossen die Belagerung aufgrund unterschiedlicher Interessen auf. Heute erinnert die Chilbi alljährlich an die Zeit der Belagerung.

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Das Wichtigste rund um die 555. Waldshuter Chilbi, alle Infos, Entwicklungen und die aktuelle Berichterstattung fassen wir für Sie in diesem Übersichtsartikel zusammen.