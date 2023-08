Die Spuren der jüngsten Felsstürze im Schlüchttal sind noch genau zu erkennen: Tiefe Gruben im Asphalt und zerbeulte Leitplanken lassen erahnen, mit was für einer Wucht die Brocken in die Tiefe stürzten.

Seit dem 29. April ist die Straße deshalb gesperrt – und bleibt es bis Anfang Herbst.

„Nach dem Felssturz entdeckten Geologen oberhalb des Abbruchs weitere gefährdete Stellen, die jetzt gesichert werden müssen“, erklärt Oliver Gassenmeier, stellvertretender Baudirektor des Referats Süd am Regierungspräsidium Freiburg.

Warum aber ist das Tal schon seit Ende April gesperrt, während die Baumaßnahmen erst im August starteten?

Weil das Schlüchttal ein sensibler Bereich ist, erlaubt die naturschutzrechtliche Befreiung die Arbeiten nur im Zeitraum zwischen August (Ende der Brutzeit) und Mitte Oktober (Einzug der Reptilien in ihr Winterquartier).

Nach der Ausschreibungs- und Planungsphase in den Monaten Mai bis Juli, sichern seit dem 14. August jetzt Arbeiter des österreichischen Unternehmens Berger und Brunner die Felsen im Schlüchttal.

Oliver Gassenmeier, stellvertretender Baudirektor des Referats Süd am Regierungspräsidium Freiburg und zwei der Arbeiten des österreichischen Unternehmens Berger und Brunner, Michael Dünser und Bernhard Siess (von links). | Bild: Nico Talenta

Hoch oben im Dickicht arbeiten die Angestellten Video: Nico Talenta

Neben drei sogenannten Hochenergiezäunen mit einer Gesamtlänge von 350 Metern sollen weitere kleinere Geröllzäune Spritzbeton und ein Ortbetonbalken, bei dessen Befestigung sogar ein Helikopter zum Einsatz kommt, die steilen Felswände sichern.

Die Bohrungen sind aktuell in vollem Gange: „Für die meisten Sicherungspunkte bohren wir fünf Meter in den Fels hinein“, sagt Michael Dünser.

Der lange Bohrer durchdringt jeden Felsen Video: Nico Talenta

Später sollen die vier Meter hohen Hochenergiezäune jeden noch so großen Felssturz von der Landesstraße fernhalten. „Die Verankerungen im Boden haben zusätzlich eine Bremse installiert, die die Energie des Sturzes sozusagen vernichtet“, fügt Gassenmeier hinzu.

Entlang dieses L157-Abschnitts sollen schon bald Hochenergiezäune stehen. | Bild: Nico Talenta

Hochenergiezäune weiter unten im Schlüchttal. | Bild: Nico Talenta

Auch die eine oder andere Stelle ist bereits mit Spritzbeton gesichert.

Rückblick: Die Felsstürze im April Am 29. April sind kurz nacheinander rund zehn Kubikmeter Felsmaterial auf die Straße gestürzt. Der erste Felssturz hat sich etwa gegen 4 Uhr ereignet, unmittelbar nach der Räumung ist es gegen 8 Uhr zu einem zweiten Sturz gekommen. Die Abbruchkante lag etwa 60 Meter über der Fahrbahn. Felsstürze im Schlüchttal Seit 2016 sind laut Regierungspräsidium Freiburg acht Felsabgänge im Schlüchttal registriert und begutachtet worden. Die jüngsten Felsstürze: Am 24. Oktober 2022 stürzte in der Nähe des Schwedensfelsens ein größerer Felsbrocken auf die L157, die Straße war bis 17. November gesperrt. Am 15. März 2023 kam es auf der L157 zu einem erneuten Felssturz, die Straße zwischen Witznau und Riedersteg wurde bis 1. April gesperrt. Warum sind die Felsen auf die Straße gestürzt? Verschiedene Natureinflüsse sind laut Auskunft der Geologen die Ursachen für die Felsstürze im Schlüchttal. Dazu zählen Frost-, oder Tauwechsel, hydrostatischer Wasserdruck in Spalten und Klüften oder eine Hebelwirkung durch verwurzelte Bäume. Dadurch werden die Felspartien instabil, sodass Niederschläge, Wind oder ein Temperaturwechsel die Felsstürze auslösen können. „Deshalb könne es auch zukünftig immer wieder zu unkontrollierten, zeitlich und örtlich nicht vorhersehbaren Felsabgängen kommen“, informiert das Regierungspräsidium in einer Mitteilung im Mai.

Materialtransport von der Straße ins Dickicht Video: Nico Talenta

Auf die Frage, ob in Zukunft wegen des Klimawandels mit noch mehr Felsstürzen im Schlüchttal zu rechnen sei, antwortet Bernhard Sies: „Ich mache den Job schon seit 25 Jahren und habe in der Zeit keine Zunahme an Abgängen beobachtet. Das kommt einfach immer wieder vor und irgendwo sind Felssicherungen immer notwendig.“

