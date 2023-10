Immer wieder stürzten im Schlüchttal Felsen auf die Straße, die L157. Sie mussten gesichert werden. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, informiert das Regierungspräsidium (RP) Freiburg in einer Pressemitteilung. Die Landesstraße wird am Mittwoch, 25. Oktober, am späten Nachmittag wieder freigegeben.

Acht Felsabgänge seit 2016

Immer wieder stürzten Felsen auf die Fahrbahn. Allein seit 2016 gab es laut RP acht Felsabgänge. Immer wieder musste die L157 gesperrt werden. Der jüngste Felssturz: Am 29. April stürzten kurz nacheinander rund zehn Kubikmeter Felsmaterial auf die Straße.

L157 seit Ende April gesperrt

Seither war die Landesstraße gesperrt. Ab dem 14. August sicherte das österreichische Unternehmen Berger und Brunner die Felsen im Schlüchttal. Mit Beginn des Herbst sollten die Arbeiten beendet werden. Aber das RP schreibt in der jüngsten Mitteilung: „Sehr aufwändige Sicherungsarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als kalkuliert.“

Der Grund: Vor allem die Böschung habe sich als sehr instabil erwiesen. Zudem sei während der Arbeiten ein weiterer absturzgefährdeter Felsen entdeckt worden, der habe gesichert werden müssen.

Diese Maßnahmen waren nötig

Am Fels musste zunächst lockeres Gestein entfernt werden. Danach wurde er mit Spritzbeton gesichert. Die Bauarbeiter sicherten überdies einen einzelnen Felsblock mit Ankern und Seiltrossen. „Für zusätzliche Sicherheit sorgen in Zukunft drei 1,50 Meter hohe Geröllfangzäune“, heißt es weiter.

Ein Felsbereich musste mit einem rund zehn Meter langen Betonbalken gesichert werden – unterstützt von einem Helikopter. An drei Stellen stellten die Arbeiter Steinschlagschutzzäune auf. Zur Vorbereitung bohrten sie für jede Stütze und die Rück- und Seitenabspannungen Anker.

Kaputte Leitplanken und Fundamente

An einigen Stellen beschädigten herabgestürzte Felsen die Leitplanken, die ersetzt werden mussten. Wegen der instabilen Böschung zur Schlücht wurde auf etwa 60 Metern Länge das Fundament der Leitplanken erneuert, schreibt das RP abschließend.

Nach einem halben Jahr darf der Verkehr wieder über die L157 durchs Schlüchttal rollen.