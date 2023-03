Kreis Lörrach vor 35 Minuten

Streik in den Lörracher Kliniken am Montag: Planbare OPs werden verschoben

Verdi ruft zum Warnstreik auf: Am 6. März, soll die Arbeit an den Klinik-Standorten Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim ruhen. Was bedeutet das für die Patienten? Und wird auch in Waldshut gestreikt? Hier die Antworten.