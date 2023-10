‚Frauen haben eine Stimme‘ ist Motto der diesjährigen Frauenaktionswochen der kommunalen Stelle für Gleichstellung des Landkreises Waldshut. Sie wollen mit Blick auf die Kommunalwahlen im Juni 2024 Frauen informieren und motivieren, sich politisch einzubringen.

Am Samstagabend war die Auftaktveranstaltung in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut mit der starken Stimme der Schweizer Liedermacherin Olga Tucek.

Olga Tucek bei ihrem Auftritt anlässlich der Auftaktveranstaltung der Frauenaktionswochen der kommunalen Stelle für Gleichstellung des Landkreises Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Es wurde ein begeisterndes Konzert, das ebenso mitriss wie berührte. Olga Tucek ermutigte mit ihren selbst komponierten Liedern die Frauen, eigene und neue Wege zu gehen, eigensinnig und gleichzeitig solidarisch zu sein, um mit ihren Worten, eine irre Welt und verstörende Zeiten zu verändern, besser zu machen.

Die Frauenaktionswochen Seit Mitte der 1990er-Jahre finden alljährlich im Landkreis Waldshut die Frauenaktionswochen statt, die von der kommunalen Stelle für Gleichstellung des Landkreises Waldshut initiiert und koordiniert werden. Frauenspezifische Belange werden in verschiedenen Veranstaltungen thematisiert.

„Frauen, wir haben eine Stimme, wir müssen sie gebrauchen, wir haben noch viel vor“, sang sie in ihrem Auftaktlied, das sie mit Blick auf das Motto der Frauenaktionswochen, extra für den Abend geschrieben hatte.

Lebensfreude, urwüchsige Kraft, Humor und auch poetische Tiefe sind in den Liedern Olga Tuceks zu finden. Realitäten sind aber immer das Fundament. Wie Gewalt gegen Frauen hierzulande und weiter weg, wie im Iran. Unter die Haut ging es, zu Tränen rührte es, als sie einem Widerstandslied iranischer Frauen deutsche Worte gab. Über 50 Frauen feierten Olga Tucek, auch zwei, drei Männer waren anwesend.

Das Publikum feiert bei der Auftaktveranstaltung zu den Frauenaktionswochen die Schweizer Liedermacherin Olga Tucek. | Bild: Ursula Freudig

Aufforderung, bei Kommunalwahl zu kandidieren

Was die Schweizer Liedermacherin musikalisch ausdrückte, hatte zuvor die Gleichstellungsbeauftragte Anette Klaas in ihrer Rede angesprochen. „Sie können wählen gehen und sich zur Wahl stellen“, sagte sie mit Blick auf die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024. Sie dankte Adelheid Kummle, Vorstandsvorsitzende der Stoll-Vita-Stiftung, nicht nur für die Bereitstellung der Räume, sondern auch für deren Engagement als mutige Stadträtin in Waldshut-Tiengen.

Klaas machte in ihrer Rede bewusst, wie lang und hart der Weg von Frauen bis zur Erreichung des aktiven und passiven Wahlrechts war und schilderte bis heute auch in Deutschland anhaltende Ungleichheiten zwischen Mann und Frau.

Zu diesen gehöre die mangelnde Repräsentation von Frauen in politischen Gremien und wie wichtig es sei, dass mehr Frauen mitbestimmen. „Die Stimme erheben heißt Mitsprache und sich einmischen, mitentscheiden und gehört werden und dazu sollen die diesjährigen Frauenaktionswochen beitragen.“

Eingebettet waren ihre Rede und der Auftritt Olga Tuceks in einen Empfang, der Raum für Austausch bot. Vernetzung ist wichtiger Grundgedanke der Frauenaktionswochen.

Die nächsten Veranstaltungen

Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr: Podium mit regionalen Mandatsträgerinnen im JA-Treff in Stühlingen-Mauchen, anschließend Filmabend, Kosten 12 Euro.

Podium mit regionalen Mandatsträgerinnen im JA-Treff in Stühlingen-Mauchen, anschließend Filmabend, Kosten 12 Euro. Samstag, 14. Oktober: Frauenwanderung „Plaudern Picknick Politik“ mit ehemaligen und amtierenden Gemeinderätinnen, Start Rathaus Ibach um 15 Uhr.

Frauenwanderung „Plaudern Picknick Politik“ mit ehemaligen und amtierenden Gemeinderätinnen, Start Rathaus Ibach um 15 Uhr. Montag, 16. Oktober, 19.30 Uhr: Zeitreise mit Texten, Bildern und Musik über die afroamerikanische Autorin Maya Angelou im Katholischen Gemeindehaus Waldshut. Eintritt: 8 Euro.

Zeitreise mit Texten, Bildern und Musik über die afroamerikanische Autorin Maya Angelou im Katholischen Gemeindehaus Waldshut. Eintritt: 8 Euro. Mittwoch, 18. Oktober, 20 Uhr: Film „Mutter“ mit Anke Engelke im Albrecht Kino Waldshut. Kosten: Kinoeintritt.

Film „Mutter“ mit Anke Engelke im Albrecht Kino Waldshut. Kosten: Kinoeintritt. Freitag, 20. Oktober: Zeitreise mit Texten, Bildern und Musik über die afroamerikanische Autorin Maya Angelou im Münsterpfarrhof Bad Säckingen. Eintritt: 8 Euro.

Zeitreise mit Texten, Bildern und Musik über die afroamerikanische Autorin Maya Angelou im Münsterpfarrhof Bad Säckingen. Eintritt: 8 Euro. Dienstag, 24. Oktober, 9.30 Uhr: Frauenfrühstück mit der Bundestagsabgeordneten Rita-Schwarzelühr-Sutter im Familienzentrum Lauchringen. Kosten: 9 Euro.

Frauenfrühstück mit der Bundestagsabgeordneten Rita-Schwarzelühr-Sutter im Familienzentrum Lauchringen. Kosten: 9 Euro. Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr: Liederabend „Starke Frauen, Starke Stimmen“ im Paulinerheim Bonndorf. Eintritt: 8 Euro.

Teilweise sind für die Veranstaltungen Anmeldungen nötig, ausführliche Informationen und Gesamtprogramm der Frauenaktionswochen 2023 im Internet unter www.frauenaktionswochen-wt.de, Kontakt zur Gleichstellungsbeauftragten unter der Telefonnummer 07751-864020 oder per E-Mail an die Adresse anet-te.klaas@landkreis-waldshut.de.