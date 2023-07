Jestetten: 61-jähriger Mann wird angegriffen und schwer verletzt

Zu einer Körperverletzung kam es laut Polizei am Samstag gegen 23.45 Uhr in Jestetten. Ein 61-jähriger Mann war am Fenster seiner Wohnung in einer Wohnanlage für betreutes Wohnen in Jestetten gestanden.

Zu dieser Zeit soll eine vierköpfige Personengruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren auf dem Fußweg zwischen Kirchstraße und Friedhofstraße an dem Fenster vorbeigegangen sein. Sie sollen sich lautstark – möglicherweise in einer osteuropäischen Sprache – unterhalten haben, weshalb der 61-Jährige sie zur Ruhe ermahnte.

Einer der Männer sei daher auf den 61-Jährigen zugegangen und habe ihm einen Stoß verpasst. Der Mann soll daraufhin gestürzt sein und sich schwer verletzt haben. Er wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Personengruppe oder dem Täter machen können, sich unter Telefon 07741 83160 zu melden.

Lörrach: 81-Jähriger mit Krankenfahrstuhl auf B 317 unterwegs

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Dienstag, 18. Juli, gegen 10.30 Uhr, einen älteren Mann, welcher mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der B 317, in Höhe des Gewerbegebietes Entenbad unterwegs sei.

Tatsächlich konnte die Polizei einen 81-jährigen Mann auf seinem Krankenfahrstuhl fahrend auf der Bundesstraße feststellen. Unter den Augen der Polizei wurde der 81-Jährige von der Bundesstraße in eine Nebenstraße geleitet. Der 81-Jährige hatte sich wohl verfahren.

Lörrach: Beim Abbiegen Pedelec-Fahrer übersehen

Beim Abbiegen von der Wallbrunnstraße nach links in die Brühlstraße übersah am Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr, ein 44-jähriger Autofahrer einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrer eines Pedelecs.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 53-Jährige Pedelec-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pedelec-Fahrer trug einen Fahrradhelm.

Lörrach: 80.000 Euro Schaden bei Brand eines Carports

Zu einem brennenden Carport und Geräteschuppen wurde die Feuerwehr am Mittwoch, 19. Juli, gegen 3.45 Uhr, in die Straße „Holdenrain“ in Lörrach gerufen.

Dabei brannte der Carport und ein im Carport geparkter Volvo komplett aus. Ein zweites Fahrzeug konnte laut Polizeibericht noch einige Meter aus dem Carport herausgefahren werden. Dieses Fahrzeug wurde durch die Flammen im Heckbereich beschädigt. Zudem wurden wohl zwei weitere Fahrzeuge der Nachbarn leicht beschädigt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Am Wohngebäude selbst soll nach bisherigem Kenntnisstand nur geringer Schaden entstanden sein. Es wurde niemand verletzt.

Die Brandursache ist hier noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird grob auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Wehr: Unfall auf der Ortsumfahrung

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 17. Juli, gegen 17 Uhr, auf der Ortsumfahrung B 518 von Wehr zwischen der Anschlussstelle Wehr-Nord und Wehr-Mitte.

Ein 66-jähriger Autofahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Tanklastwagen musste eine Vollbremsung machen und seinerseits auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Der 66-Jährige prallte dann mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen und blieb auf seiner Fahrbahn stehen.

Bad Säckingen: Auto kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet

Zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Auto kam es am Dienstag, 18. Juli, gegen 19 Uhr in der Tullastraße in Bad Säckingen. In der Ausfahrt eines Baumarkts stand ein Auto, dessen Fahrzeugfront bereits in die Fahrbahn hineingeragt haben soll.

Als die Radfahrerin an dem Fahrzeug vorbeifuhr, soll das Auto plötzlich losgefahren sein und habe die 15-Jährige angefahren. Diese stürzte und verletzte sich durch den Unfall leicht, so die Polizei.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Fahrrad der Radfahrerin war durch die Kollision und den Sturz Schaden in unbekannter Höhe entstanden.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

Bad Säckingen: Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag, 18. Juli, 6 Uhr bis 19.40 Uhr wurde in Bad Säckingen auf dem Parkplatz der Sporthalle Badmatte ein geparkter Skoda Octavia durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Fahrzeugführer hatte sich nicht um die Regulierung des Schadens gekümmert und sich von der Unfallstelle entfernt. Am Skoda war ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter der Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

Höchenschwand: Unfall mit Reisebus auf der B 500

Zu einem Unfall auf der B 500 zwischen Frohnschwand und Heppenschwand kam es am Dienstag, 18. Juli gegen 19.05 Uhr. Eine 18-jährige Autofahrerin soll laut Polizei die B 500 aus Richtung Häusern befahren haben.

An der Abzweigung in die Kreisstraße 6555 nach Strittberg wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen mit 24 Personen besetzten, entgegenkommenden Reisebus.

Zeitgleich stand ein weiterer 53-jähriger Autofahrer an der Einmündung und wollte auf die B 500 einbiegen. Es gelang dem Reisebus nicht mehr, eine Kollision mit dem Auto der 18-Jährigen zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der jungen Frau gegen den Pkw des 53-Jährigen geschleudert.

Das Auto der jungen Frau kam schließlich an einem Verkehrszeichen zu stehen, welches dadurch beschädigt worden war. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, an allen Fahrzeugen war erheblicher Sachschaden entstanden, der gesamthaft auf rund 80.000 Euro geschätzt wurde. Die Reisegruppe musste ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen.

Bonndorf: Betrunkener Fahrer auf der L 170 erwischt

Ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Landesstraße 170 zwischen Grafenhausen und Bonndorf wurde der Polizei am Montag 17. Juli, gegen 16.40 Uhr gemeldet.

Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte der 42-jährige Fahrer in Bonndorf einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige deutlich über zwei Promille hatte.

Weiter war ihm aufgrund einer vorangegangen Trunkenheitsfahrt der Führerschein schon entzogen worden. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird aller Voraussicht nach mit einer empfindlichen Strafe rechnen müssen.