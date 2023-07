Szenen wie in einem Gangsterfilm: Ein Mann (57) ist am Donnerstag, 13. Juli, kurz nach 10 Uhr, in Riehen im Kanton Basel-Stadt bei Lörrach von Unbekannten aus einem vorbeifahrenden Auto angeschossen worden. Er wurde laut Mitteilung der kantonalen Staatsanwaltschaft mehrfach getroffen und liegt in der Notfallstation.

Wo sind die Schüsse gefallen?

Der 57-Jährige stand an der Kreuzung Inzlingerstraße/Hohlweg neben seinem Auto, als die Schüsse fielen, so die bisherigen Ermittlungen.

Die Karte zeigt, wo in Riehen die Schüsse am 13. Juli 2023 fielen. | Bild: Maptiler

Die kamen offensichtlich aus einem älteren Auto mit französischen Kennzeichen, in dem drei Unbekannte saßen, die Hygienemasken trugen. Die Täter flüchteten. Wohin, ist nicht bekannt. Eine Großfahndung brachte noch keinen Erfolg.

Wo können sich Zeugen melden?

Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (0041 61 2677111) oder bei der nächst gelegenen Polizeiwache zu melden.