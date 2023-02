Zwei Kandidaten treten am Sonntag, 26. März, bei der Bürgermeisterwahl in Hohentengen an. Am Montag, 27. Februar 2023, um 18 Uhr, endete die Bewerbungsfrist.

Wer möchte Bürgermeister von Hohentengen werden?

Zur Wahl stellen sich Jürgen Wiener (38 Jahre, stellvertretender Ordnungsamtsleiter der Stadt Waldshut-Tiengen aus Lauchringen) und Peter Schanz (60 Jahre, Architekt und Grünen-Gemeinderat aus Hohentengen).

Jürgen Wiener gab am 2. Februar seine Bewerbungsunterlagen ab. | Bild: Schlichter, Juliane

Jürgen Schanz warf seine Bewerbungsunterlagen am 23. Februar ein. | Bild: Baier, Markus

Jürgen Wiener gab seine Bewerbung am 2. Februar ab, Peter Schanz folgte am 23. Februar.

Gibt es weitere Kandidaten?

Laut Auskunft von Hauptamtsleiterin Tanja Würz hat bis zum Ende der Bewerbungsfrist kein weiterer Bewerber seine Unterlagen im Hohentengener Rathaus abgegeben.

Wann ist die Bürgermeisterwahl in Hohentengen?

Die Gemeinde Hohentengen am Hochrhein sucht einen Nachfolger für Bürgermeister Martin Benz, der nach 32 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert. Die Wahl findet am Sonntag, 26. März 2023, statt. Sollte an diesem Tag kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichen, würde am Sonntag, 23. April, ein zweiter Wahlgang folgen.

Kandidiert auch der bisherige Bürgermeister?

Nein. Die Amtszeit von Martin Benz endet am 28. Mai 2023. Der Amtsinhaber ist seit 32 Jahren Bürgermeister in Hohentengen. Seine Amtszeit endet am 28. Mai.