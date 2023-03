Die Bewerber um das Bürgermeisteramt in Hohentengen müssen sich beeilen beim Fragen-Karussell, denn viel Zeit, um auf zehn individuell zugeschnittene Fragen spontan zu antworten, ist nicht.

Jürgen Wiener gibt Antworten

Weshalb will Jürgen Wiener lieber in Hohentengen Bürgermeister, als in Waldshut-Tiengen Oberbürgermeister werden? Seine Antwort auf diese und neun weitere Fragen sehen Sie hier:

Peter Schanz gibt Antworten

Wie Peter Schanz als Bürgermeister einen Neuanfang für die Gemeinde erreichen möchte, obwohl er selbst seit fast 20 Jahren als Gemeinderat mitgestaltet? Seine Antwort auf diese und neun weitere Fragen sehen Sie hier:

In einer rund 20-minütigen Diskussionsrunde müssen sich die beiden Bewerber Peter Schanz und Jürgen Wiener den Fragen der Moderatoren, dem Waldshuter Redaktionsleiter Markus Baier und Redakteurin Melanie Völk, vor laufender Kamera stellen.

Dabei geht es um Bereiche, die die Menschen vor Ort bewegen, beispielsweise Ärzteversorgung, Schule und Kindergarten sowie den Klimaschutz. Und natürlich kommen die beiden großen Themen der Gemeinde Atomendlager und Fluglärm zur Sprache.

Hier geht es zum Video:

Das Kandidatenduell in Hohentengen 2023

