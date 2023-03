In einer zügigen Ja/Nein-Runde mit zehn Thesen mussten die Teilnehmer dann ohne Worte, lediglich mit Schildern in Rot (nein) und Grün (ja) sowie einer Enthaltung durch ein weißes Kärtchen Stellung beziehen.

Dabei gehen die Meinungen zum Teil sehr auseinander, wie bei der Frage, ob ein Bürgermeister auch in der Gemeinde leben muss, in der er amtiert.

Das ist das Kandidatenduell in Hohentengen

Wer sind die beiden Bewerber, die jetzt den Chefsessel von Martin Benz nach 32 Jahren im Rathaus übernehmen wollen? Was planen Jürgen Wiener und Peter Schanz im Falle ihrer Wahl für die Gemeinde und wie soll es bei den großen Themen wie Fluglärm und Atommüllendlager künftig weitergehen? Im großen SÜDKURIER-Kandidatenduell müssen die Bürgermeisterkandidaten vor laufender Kamera Farbe bekennen.

Die Wähler in Hohentengen wollen wissen, woran sie sind. Diese SÜDKURIER-Videoformate zeigen es ihnen.

