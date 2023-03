2907 Bürger entscheiden am Sonntag, 26. März, wer neuer Bürgermeister in Hohentengen wird. Zur Wahl stehen Jürgen Wiener (38), stellvertretender Ordnungsamtsleiter der Stadt Waldshut-Tiengen aus Lauchringen, und Peter Schanz (60), selbstständiger Architekt und langjähriger Gemeinderat aus Hohentengen.

Wie viel Arbeit steckt in einer Bürgermeisterwahl?

„Es ist schon einiges an Aufwand nötig“, erklärt Hauptamtsleiterin Tanja Würz. Vor allem die Woche vor der Wahl ist arbeitsaufwendig:

Die Organisation der Bewerbervorstellung am vergangenen Montag, die Organisation des Wahlabends, die Koordination und Schulung der Wahlhelfer und die Vorbereitung der Wahllokale nehmen viel Zeit in Anspruch. Aktuell sind sie und zwei Kolleginnen des Einwohnermeldeamts jeweils einen halben Tag mit der Organisation der Wahl beschäftigt.

Wie viele Bürger können am Sonntag ihre Stimme abgeben?

Hohentengen hat aktuell rund 4000 Einwohner. Davon sind 2907 zur Bürgermeisterwahl aufgerufen.

Wie viele Wahlhelfer gibt es?

24 Wahlhelfer sind am Sonntag in den Wahllokalen, den Briefwahlbezirken und beim Auszählen der Stimmen im Einsatz. Mit den Mitgliedern des Wahlausschusses und Ordnungskräften engagieren sich laut Auskunft von Tanja Würz am Sonntag 40 Personen für die Bürgermeisterwahl.

Wie viele Wahllokale gibt es?

Die 2907 Wahlberechtigten können ihre Stimme in zwei Urnenwahllokalen abgeben: In der Sporthalle bei der Schule in Hohentengen und in der Gemeindehalle in Lienheim. Hinzu kommen zwei Briefwahlbezirke.

Stand Mittwoch, 22. Februar, haben bereits 727 Bürger die Briefwahl beantragt oder bereits auf diesem Weg gewählt.

Die Tendenz, dass Bürger bereits vor dem Wahlsonntag ihre Stimme per Brief abgegeben, habe bereits bei der jüngsten Land- und Bundestagswahl stark zugenommen, berichtet die Hauptamtsleiterin.

Wann beginnt die Auszählung?

Der Briefwahlvorstand trifft sich am Sonntag um 16 Uhr. Die Wahlhelfer öffnen die roten Briefumschläge und werfen die Briefwahlzettel in die dafür vorgesehenen Urnen. Die Auszählung aller Stimmen beginnt um 18 Uhr.

Wann soll das Ergebnis feststehen?

Hauptamtsleiterin Tanja Würz rechnet damit, dass das Ergebnis gegen 19.30 Uhr feststeht. Wer neuer Bürgermeister von Hohentengen wird, soll um 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz verkündet werden.

So kommt das Wahlergebnis aktuell auf das Handy

