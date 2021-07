Waldshut-Tiengen vor 29 Minuten

Parkplatz am Freibad gesperrt: Wann er wieder genutzt werden kann ist noch unklar

Mit einem morgendlichen Spaziergang vom Parkplatz am Freibad in Waldshut zum Arbeitsplatz in der Innenstadt Parkgebühren zu sparen, ist aktuell nicht möglich. Seit dem Hochwasser vergangene Woche müssen jetzt selbst Sparfüchse die kostenpflichtigen Alternativen der Stadt in Kauf nehmen.