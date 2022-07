von SK

Waldshut-Tiengen: Jugendlicher prallt mit 125er Motorrad gegen Felswand und verletzt sich leicht

Ein Jugendlicher ist am Montagmorgen, 18. Juli, mit seinem 125er-Motorrad auf der L 159 im Steinatal bei Detzeln gegen eine Felswand geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der 17-Jährige gegen 11.15 Uhr in einer Kurve zu Fall gekommen. Er rutschte zusammen mit der Maschine von der Straße gegen einen Felsen.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad wurde laut Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro verursacht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Lauchringen: Fahrradfahrer stürzt und kommt ins Krankenhaus

Ein 56-Jähriger Fahrradfahrer ist am Montagabend, 18. Juli, in Unterlauchringen gestürzt und musste ins Krankenhaus. Laut Polizeibericht hatte der Radfahrer kurz vor 19.30 Uhr an der Einmündung Schul-/Hauptstraße wegen eines sich nähernden Autos seine Geschwindigkeit verringert. Dabei dürfte er zu stark abgebremst haben und stürzte über den Lenker auf die Straße, so die Polizei weiter. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Küssaberg: Metallstück verursacht mutmaßlich Brand auf einem Feld

Ein Feld hat am Montagabend, 18. Juli, gegen 21.30 Uhr, nahe Küssaberg-Bechtersbohl gebrannt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 35 Kameraden im Einsatz. Das Feuer konnte eingedämmt werden, ohne dass ein größerer Schaden entstand, schreibt die Polizei. Es verbrannte eine Fläche von etwa 15 Quadratmetern. Ursache für das Feuer war vermutlich ein herumliegenden Metallstück, dass von einem Mähdrescher aufgenommen worden war und dem daraus entstandenen Funken.

Stühlingen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Ein geparkter weißer Renault Scenic ist am Freitag, 15. Juli, zwischen 11.30 und 16.30 Uhr in Stühlingen beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz gegenüber des Krankenhauses im Loretoweg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken soll ein unbekanntes Fahrzeug den Renault am hinteren linken Bereich gestreift haben. Der verantwortliche Fahrer entferne sich unerkannt, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Wutöschingen, Telefon 07746/928 50.