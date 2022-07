Küssaberg vor 7 Stunden

Unfall beim Dorffest in Dangstetten: Mutter und Kleinkind erleiden schwere Brandverletzungen

Die 36-Jährige will an einem Verkaufsstand die Brennpaste an einem Wärmebehälter auffüllen. Doch die Nachfüllflasche mit Paste in ihrer Hand fing Feuer. Warum das passiert ist, ist noch unklar.