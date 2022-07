von SK

Mehrere Fahrzeuge sollen sich am Freitagabend, 15. Juli, in Hohentengen ein Rennen geliefert haben. Gegen 23.30 Uhr war deshalb die Polizei verständigt worden. Einer in der Nähe befindlichen Streife fiel kurz danach ein mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Günzgen fahrender SUV auf.

Wie die Polizei berichtet, wich der SUV-Fahrer am Fahrbahnteiler am Ortseingang auf die Gegenfahrspur aus. Ein entgegenkommender Autofahrer habe in den Grünstreifen ausweichen müssen, damit kein Unfall passierte. Schließlich habe der SUV in der Ortsdurchfahrt angehalten.

Wie es in dem Polizeibericht weiter heißt, befolgten Fahrer und Beifahrer die polizeilichen Weisungen nicht, ebenso wie die Personen eines zweiten eingetroffenen Fahrzeugs. Der SUV-Fahrer wurde festgesetzt, die anderen Personen mithilfe von Unterstützungskräften kontrolliert. Beim 20-jährigen SUV-Fahrer ergab sich laut Polizei der Verdacht auf Drogeneinfluss. Da ein Drogentest auf THC positiv ausfiel, wurde eine Blutprobe erhoben.

Polizei sucht Hinweise auf weitere Fahrzeuge

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 07751/831 60, zu melden.