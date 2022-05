von SK

Waldshut-Tiengen: Beide Ampeln stehen auf Grün

Eine 54-jährige Fußgängerin ist am Montag, 23. Mai, nach einem Unfall mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, ist sie in Waldshut von einem Auto angefahren worden, das rechts abbiegen wollte.

Kurz vor 12 Uhr wollte die 55-jährige Autofahrerin laut Angaben auf der Höhe des Waldshuter Krankenhauses von der B34 in die Kaiserstraße rechts abbiegen. Die Ampel stand auf Grün. Gleichzeitig wollte die Fußgängerin – ebenfalls bei Grün – die Straße überqueren. Sie prallte mit dem Auto zusammen.

Bonndorf: Mit 1,6 Promille am Steuer

Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Montagabend, 23. Mai, mit 1,6 Promille Alkohol im Blut im Bereich der Oberen Alp bei Bonndorf (L169) und Wellendingen (B315) unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt. Die Frau musste mit zur Blutprobe.

Laut Bericht verständigten andere Verkehrsteilnehmer gegen 18.20 Uhr die Polizei, nachdem die 42-Jährige offensichtlich mit ihrem Fahrstil aufgefallen war und auf einem Parkplatz angehalten hatte.

Wegen der Fahrweise der alkoholisierten Fahrzeuglenkerin habe am Ortsausgang von Wellendingen ein Kleinbus bremsen und ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Kleinbusses, sich zu melden, unter Telefon: 07751/8316-0.

Waldshut-Tiengen: 32-Jähriger mit Marihuana erwischt

Bei einer Kontrolle am Busbahnhof in Waldshut hat die Bundespolizei am Montagnachmittag, 23. Mai, einen 32-Jährigen gestellt, der Marihuana und einiges an Bargeld bei sich hatte.

Die Polizisten kontrollierten den Mann laut Angaben gegen 15.45 Uhr. Sie fanden bei ihm zehn abgepackte Tütchen mit Marihuana und einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag – typisch niedrig gestückelt. Deshalb vermutet die Bundespolizei, dass es sich bei dem Mann um einen Drogendealer handelt.

Die Beamten beschlagnahmten Geld und Drogen, weitere Beweismittel fanden offensichtlich nicht.