Waldshut-Tiengen: Baggerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Fahrer eines Kleinbaggers ist am Freitagmorgen in einem Waldshut-Tiengen Ortsteil schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 42-Jährige sehr schwer verletzt, als er mit dem Kleinbagger über eine Schwelle aus dem Keller eines Hauses fuhr. Dabei war der Bagger nach vorne abgekippt und hatten den Fahrer am Durchgang eingeklemmt.

Ersthelfer konnten den bewusstlosen Verletzten befreien, schreibt die Polizei weiter. Nach seiner Erstversorgung kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Waldshut: Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin kehrt an Unfallstelle zurück

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin ist laut Polizei in der Nacht zum Sonntag, 24. April, gegen 00.30 Uhr in der Badstraße mit einem Baum kollidiert. Zeugen eilten zur Hilfe, heißt es in dem Bericht weiter. Die Frau war unverletzt, das Auto aber nicht mehr fahrbereit. Bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, wurde die Frau abgeholt.

Etwa eine Stunde später kehrte sie an die Unfallstelle zurück und ließ die Polizei benachrichtigen. „Sie schien merklich alkoholisiert, eine Überprüfung ergab rund 2,6 Promille“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zur Feststellung einer möglichen Fahruntüchtigkeit zur Unfallzeit wurden zwei Blutproben erhoben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Klettgau: Feuerwehreinsatz wegen brennender Toastbrote

Brennende Toastbrote haben am Samstagabend in Erzingen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Wie die Polizei berichtet, hatten kurz vor 20 Uhr auf einem Backblech Toastbrote Feuer gefangen. Beim Öffnen des Herdes gab es eine Stichflamme und eine kurze Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Diese baute den Einbauherd aus und brachte ihn ins Freie. Weiterer Sachschaden am Gebäude und an der Küche entstand laut Polizei nicht.