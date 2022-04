von Uwe Kaier, SK

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Riedern am Sand (Gemeinde Klettgau) wurde ein Bewohner verletzt. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 85-Jährige eine Rachgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Jestetten und Klettgau waren vor Ort. | Bild: Uwe Kaier

Das Feuer war laut Polizei am Sonntag gegen 19.10 Uhr ausgebrochen. Glut aus einem befeuerten Schwedenofen soll nach dem derzeitigen Ermittlungsstand den Brand verursacht haben. Das Feuer habe im Erdgeschoss rasch um sich gegriffen, der Bewohner konnte sich laut Polizei ins Freie retten.

Die angerückte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, so dass nur das Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 70.000 Euro an.

Im Einsatz waren auch zahlreiche Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren Jestetten und Klettgau. | Bild: Uwe Kaier

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Klettgau und Jestetten mit zehn Fahrzeugen und mehr als 50 Einsatzkräften sowie Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Die Einsatzleitung hatte Sebastian Schilling, Kommandant der Feuerwehr Klettgau.

Im Einsatz waren auch der Rettungsdienst, der Ortsverein des Roten Kreuzes und die Polizei mit drei Streifen. Bezüglich der Stromversorgung war auch ein Vertreter der Energieversorgung Klettgau-Rheintal anwesend.

Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Riedern am Sand (Jestetter Straße/L 163) gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wutöschingen übernommen.