Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, dass er am Donnerstag, 21. Juli, durch offenstehende Fenster in zwei Wohnhäuser in Waldshut-Tiengen eingestiegen ist. Wie die Polizei mitteilt, sitzt der Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft.

Laut Angaben bemerkte ein Bewohner in der Schaffhauser Straße in Tiengen gegen 22.30 Uhr einen unbekannten Mann im Erdgeschoss des Hauses. Der Unbekannte flüchtete. Rund eine halbe Stunde später sei eine Bewohnerin in der Josef-Bader-Straße auf einen unbekannten Mann aufmerksam geworden. Er soll der Frau 20 Euro aus dem Geldbeutel geklaut und sich in ihrer Küche versteckt haben. Der Mann sei durch das Schlafzimmerfenster geflüchtet.

Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen. Die Beamten konnten in der Zeppelinstraße den 37-Jährigen schließlich festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen erließ das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl und wies den Verdächtigen ins Gefängnis ein.

Waldshut-Tiengen: Frontalzusammenstoß beim Berghaus

Waldshut-Tiengen: Frontalzusammenstoß beim Berghaus

Bei einem Frontallzusammenstoß zweier Autos auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Berghaus und Ühlingen am Freitag, 22. Juli, gegen 16.30 Uhr, haben sich zwei Beteiligte leicht verletzt.

Laut Schilderungen der Polizei geriet ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug nach links. Einem ersten entgegenkommenden Autofahrer sei es noch gelungen, auszuweichen. Eine 23-Jährige, die mit ihren Wagen dahinter gefahren war, konnte laut Angaben nicht mehr reagieren. Die Autos krachten frontal ineinander.

Die 23- und der 18-Jährige wurden leicht verletzt, sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die schwer beschädigten mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit insgesamt 15.000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Unbekannter fährt Roller um

Waldshut-Tiengen: Unbekannter fährt Roller um

Ein Unbekannter hat am Freitag, 22. Juli, zwischen 18.30 und 19.05 Uhr auf dem Parkplatz des Waldshuter Schwimmbads einen dort abgestellten Motorroller umgefahren und einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Ein namentlich nicht bekannte Zeugin soll den Rollerbesitzer angesprochen haben. Sie habe berichtet, dass ein schwarzer BMW Kombi mit WT-Kennzeichen den Roller touchiert habe.

Die Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen zu melden, unter Telefon 07751/8316-0.