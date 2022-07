von SK

Obermumpf/Schweiz: Kontrolle über das Auto verloren

In der Mauer klafft ein großes Loch, der Fensterrahmen ist hinüber. Weil eine 66-Jährige laut eigener Aussage Gas- und Bremspedal verwechselte, ist sie mit ihrem Auto am Mittwoch, 20. Juli, kurz vor 8 Uhr, in Obermumpf nahe der Schweizer Grenze bei Bad Säckingen in ein Haus gedonnert und hat einen erheblichen Schaden an Gebäude und Fahrzeug angerichtet. Während sie laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau unverletzt geblieben ist.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Laut Angaben wollte die 66-Jährige im Unterdorf in Obermumpf wegfahren. Statt auf die Bremse drückte sie auf das Gaspedal. Dabei habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto sei frontal gegen eine Hausmauer geprallt. Die Wucht war offensichtlich so stark, dass sie mit ihrem Wagen ein großes Loch in die Mauer stieß.

Die Fahrzeuglenkerin wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kleines Wiesental: Unfallfahrer kommt in Uniklinik

Schwer verletzt worden ist ein 31-jähriger Autofahrer nach einem Unfall Donnerstagnacht, gegen 1.15 Uhr, in Tegernau. Laut Mitteilung der Polizei musste er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik transportiert werden.

Laut Angaben kam der Mann mit seinem Auto auf der L139 von Wieslet und fuhr Richtung Tegernau. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und krachte in eine Leitplanke. Das Auto wurde über die Fahrbahn geschleudert und landete am linken Fahrbahnrand auf dem Dach.

Ersthelfer hätten den schwer verletzten Autofahrer gefunden. Der Rettungsdienst habe den Mann versorgt, anschließend sei er mit dem Helikopter in die Uniklinik geflogen worden.

Neben Rettungsdienst und Polizei waren laut Angaben auch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.