Wer ist wohl die bedeutendste am Hochrhein jemals geborene Persönlichkeit? Eine mögliche Antwort findet sich in einer jüngst veröffentlichten Studie von sechs Wissenschaftlern. Sie haben weltweit untersucht, über welche Personen in Wikidata sowie in sieben verschiedenen Sprachausgaben von Wikipedia besonders viel veröffentlicht ist, abgerufen und weiterverbreitet wird.

Liste der Top-2,3-Millionen Menschen

Aus den Ergebnissen ihrer Forschungen haben sie ein Ranking von 2,3 Millionen Personen erstellt, das der finnische Geograph Topi Tjukanov als interaktive Grafik umgesetzt hat.

Die Karte Wer hat die Karte erstellt? Der finnische Geograph Topi Tjukanov hat die Ergebnisse der Studie in einer interaktiven Online-Karte verarbeitet. Sie zeigt weltweit der Geburtsorte der 2,3 Millionen „bemerkenswertesten“ Menschen. Für jeden Ort wird die Person mit dem höchsten Ranking angezeigt. Es können aber auch die am höchsten gelisteten Personen der Kategorien Kultur, Entdeckung und Wissenschaft, Leadership sowie Sport und Spiele angezeigt werden. Wo ist die Karte verfügbar? Die Karte ist verfügbar auf der Homepage von Topi Tjukanov . Hier präsentiert Tjukanov auch weitere gedruckte und interaktive Karten aus seiner Werkstatt.

Für praktisch jeden Ort dieser Welt kann aufgrund der ausgewerteten Wiki-Einträge mit einem Mausklick nicht nur festgestellt werden, ob und welche bedeutenden Politiker, Unternehmer, Künstler, Wissenschaftler oder Sportler hier geboren wurden. Ihr Ranking gibt Aufschluss darüber, wie sehr ihr Wirken die Nutzer von Wikidata und Wikipedia interessiert.

Und wer ist am Hochrhein besonders berühmt?

Für die Landkreise Waldshut und Lörrach kommen Studie und Karte zu einigen erwarteten – aber vor allem zu vielen überraschenden Ergebnissen.

Wo landen die Fußballtrainer Joachim Löw, Ottmar Hitzfeld und Christian Streich?

So schenkte die Region der Welt vor allem bedeutende Fußballtrainer. Mit einem „notability rank“ von 13.765 kommt mit Joachim „Jogi“ Löw (*1960) der herausragendste aus Schönau. Löw war langjähriger Coach der deutschen Nationalelf, 2014 Weltmeister und Fifa-Welttrainer des Jahres.

Der siebenmalige deutsche Meisterschaftstrainer und zweimalige Champions-League-Gewinner und Lörracher Ottmar Hitzfeld (*1949) wird auf Platz 14.439 geführt, der langjährige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich (*1965) aus Weil am Rhein auf 77.510,5.

Wer ist nun der prominenteste Mensch aus der Region?

Die prominenteste am Hochrhein und im Südschwarzwald geborene Persönlichkeit ist den Studien-Ergebnissen zufolge aber kein Fußballtrainer, sondern ein Maler: Der Menzenschwander Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) schafft es als einziges Kind der Region unter die Top 10.000, wenn auch mit Rang 9169 nur knapp.

Der eine Generation später im Bernauer Nachbartal geborene Kunstmaler Hans Thoma (1839-1924) wird auf 29.865 geführt, Franz Xavers ebenfalls malender Bruder Hermann Fidel Winterhalter (1808-1891) landet auf Position 175.513,5 der bemerkenswertesten Menschen der Geschichte.

Auf welchem Rang landen Max Mutzke, Wolfgang Eisenmenger und Johannes Flum?

Wer will, kann sich aber auch gezielt den laut Ranking bedeutendsten Kulturschaffenden, Wissenschaftler, Politiker und Sportler anzeigen lassen, der in einem bestimmten Ort geboren wurde.

Demnach wäre in Waldshut der Rechtsmediziner Wolfgang Eisenmenger (*1944) auf Platz 532.426,5 im globalen Ranking der herausragendste hier geborene Wissenschaftler; der bis vor Kurzem noch beim SC Freiburg II spielende Fußballer Johannes Flum (*1987) mit 177.562 der bekannteste in Waldshut zur Welt gekommene Sportler; der Sänger Maximilian „Max“ Mutzke (*1981) auf der weltweiten Position 49.067 der wichtigste hier geborene Künstler; sowie der Panzergeneral Fridolin Ritter und Edler von Senger und Etterlin (1891-1963) auf Platz 37.906 der bedeutendste Vertreter des politischen Lebens sowie der bemerkenswerteste Waldshuter überhaupt.

Schauspieler Baki Davrak führt das Feld der Promis aus Bad Säckingen an

In der Fridolinsstadt Bad Säckingen führt Baki Davrak das Ranking an. Der 1971 hier geborene Schauspieler wirkte in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, unter anderem als Hauptdarsteller in dem Oscar-nominierten Film „Auf der anderen Seite“ sowie in mehreren Folgen der Krimi-Serien „Tatort“ und „Wolffs Revier“. Davrak kommt im Ranking auf Rang 107.315.

Top 1 aus Wehr: Nicht Anne-Sophie Mutter, sondern Uwe Wassmer

Die prominenteste Persönlichkeit, die Wehr der Menschheit je geschenkt hat, ist laut Untersuchung der 1966 hier geborene und auf Platz 477.700 gewertete Fußballer Uwe Wassmer.

Die Violinistin Anne-Sophie Mutter, auf die viele hier vielleicht getippt hätten, ist auf 7596,5 zwar sehr viel besser platziert, kam aber 1963 nicht in Wehr, sondern in Rheinfelden zur Welt.

An Georg Gänswein und Constanze Mozart kommt hier niemand vorbei

Klar sind die Verhältnisse in Riedern am Wald. Hier ist der 1956 geborene römisch-katholische Geistliche und Kurienerzbischof Georg Gänswein mit einem Ranking von 35.932 Top-Promi.

In Zell im Wiesental gebührt dieser Titel Mozarts Ehefrau Constanze (1762-1842), die es auf Rang 11.069,5 bringt (ihr in Salzburg geborener Ehemann Wolfgang Amadeus übrigens wird auf Platz 14 gelistet).

Persönlichkeiten vom Hochrhein bekommen im Ausland Ruhm und Anerkennung

Oft haben in der Region zur Welt gekommene Menschen es weit entfernt von ihrem Geburtsort zu Geld, Macht, Erkenntnis, sportlichen Höchstleistungen und damit einem viel beachteten Wikipedia-Eintrag gebracht. Viele davon lebten in den USA. Einer von ihnen ist Johann August Sutter (1803-1880). Der Kaufmann brachte es im 19. Jahrhundert zum „Kaiser von Kalifornien“, sein Leben wurde mehrmals in Romanen, Theaterstücken und Filmen beschrieben, in einem mit Luis Trencker in der Hauptrolle. Sutter (notability rank: 17.295) war gebürtig aus Kandern.

Außergewöhnlich auch der Lebenslauf von Q‘orianka Kilcher. Die US-amerikanische Schauspielerin (Ranking 12.124) spielte 2005 im Historienfilm „The new World“ die Pocahontas, 2018 wurde sie in die Oscar-Jury berufen. Geboren wurde sie 1990 in Schweigmatt.

Und was stimmt nicht?

Manchmal allerdings irrt die Karte. So wird die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin im Montainbike, Sabine Spitz, auf Platz 101.099 als prominenteste Herrischriederin geführt.

Geboren ist sie allerdings 1971 nicht dort, sondern in Bad Säckingen. Damit gebührte eigentlich ihr – knapp vor dem Schauspieler Baki Davrak – der inoffizielle Titel als bekannteste Bad Säckingerin.

Und wer ist weltweit Top-Promi Nummer eins?

Die Liste der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte wird angeführt vom ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama (geboren 1961 in Honolulu), direkt gefolgt von seinem Nachfolger und Erzfeind Donald Trump (geboren 1946 in New York City).