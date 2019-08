von Beate Dobbratz

“Noch diese Meisterschaft und die WM, dann ist Schluss“, lautet das Statement der 47-jährigen Sportlerin. Damit endet ein Ritt über Stock und Stein, der Sabine Spitz zur MTB-Queen machte. Keine nationale Cross-Fahrerin sammelte auch nur annähernd so viele Titel, vor allem aber rückte sie den Sport in den Fokus der Öffentlichkeit.

Eine Sportlerin mit eine beeindruckenden Leistungsbilanz

2001 fuhr Sabine Spitz ihren ersten DM-Erfolg heraus. Es folgten 117 Weltcup-Einsätze, zwei WM- und vier EM-Goldmedaillen und jedes Jahr mindestens ein Titel. Ihr olympischer Schatz: Bronze 2004 in Athen, der ganz große Coup folgte 2008 in Peking mit Gold, 2012 in London dann die Silbermedaille. Im August 2018 erklärte sie ihren Rücktritt von der Disziplin Cross Country, betonte aber weiterhin Marathon-Wettbewerbe bestreiten zu wollen.

Regionalsport Hochrhein Sabine Spitz hat viel Spaß bei ihrem letzten Cross Country-Rennen Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr standen die long runs auf ihrem Rennkalender, zuvor hatten zahlreiche

Verletzungen weitere Top-Platzierungen verhindert. Bemerkenswert, wie die

Naturliebhaberin immer wieder Tiefs überwand und hochmotiviert an die Startlinie

zurückkehrte. Vom IOC durfte sie eine Auszeichnung für die konsequente Anti-Doping-

Haltung entgegennehmen.

BDR-Präsident Scharping würdigt Spitz als Vorbild

BDR-Präsident Rudolf Scharping: “Sie war über Jahrzehnte eine der erfolgreichsten

deutschen Radsportlerinnen und hat mit ihrem Medaillensatz olympische Geschichte

geschrieben. Darüber hinaus ist sie bis heute ein Vorbild für junge Athletinnen, die

ihre Disziplin, ihr Durchhaltevermögen auch in schwierigen Situationen und ihr

freundliches Wesen bewundern. Wir würden uns freuen, wenn Sabine Spitz ihre große

Erfahrung auch im Bereich von Jugend und Nachwuchs weitergeben würde.“

Regiosport Hochrhein Sabine Spitz holt sich ihren 20. Deutschen Titel Das könnte Sie auch interessieren

Mit der aktuellen Cross-Country-Europameisterin und Weltranglisten-Ersten Neff lieferte sich Sabine intensive Duelle, oft ging es um knapp aber stets fair zu. “Sie

hat ihr Weltklasse-Niveau über Jahrzehnte aufrechterhalten. Dabei ist sie nicht nur

Expertin für den MTB-Sport, sondern beinahe ein wandelndes Lexikon in vielen

Fachgebieten, die sich intensiv damit beschäftigt, Gesundheit und Lebensstil zu

optimieren. “ Die 26-jährige Schweizerin weiter: “Ihre Olympiamedaillen sind nicht

nur Lohn für jahrelange Arbeit, sondern auch ein Zeichen für alle Menschen: Wer sich

um seine Gesundheit und sein Wohlergehen kümmert, wird Früchte ernten. Sie hat

der Sportwelt große Emotionen geschenkt – dafür danke Sabine.“

Murg Landesverdienstorden für Sabine Spitz Das könnte Sie auch interessieren

Und was kommt als nächstes? “Mountainbike ist und bleibt meine Passion“, sagt sie.

MTB-Coaching und Co-Moderation bei Red Bull TV am Rande der Weltcup-Parcours

stehen auf dem Plan, für Tourismus-Projekte kann sie künftig mehr Zeit aufwenden.

“Natur, Bewegung, Gesundheit werden für mich immer Priorität besitzen.“