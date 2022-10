Kunst vor 4 Stunden

In Frankreich kennt ihn jeder, in seiner Schwarzwald-Heimat kaum jemand: Die Geschichte eines Malers

Sein Porträt von Kaiserin Sisi steht in jedem Geschichtsbuch. In seiner Schwarzwälder Heimat dagegen ist Franz Xaver Winterhalter in Vergessenheit geraten. Elisabeth Kaiser will das ändern.