Anna Maria Mozart managte ein Familienunternehmen, wurde vor 300 Jahren geboren und hatte mit Wolfgang Amadeaus Mozart einen bis heute weltberühmten Sohn. Der Überlinger Dirigent und künstlerische Leiter des Salemer Mozartsommers Georg Mais nennt sie eine „Grande Dame der Musik“. Ihr widmet er den Auftaktabend des diesjährigen Salemer Musiksommers. „Wir wissen praktisch nichts über diese Frau“, gibt er gleich zu Beginn des Abends zu. Sie war die Kraft im Hintergrund der Firma, die zwei Wunderkinder ausbildete und vermarktete. Wolfgang Amadeus und Maria Anna, genannt Nannerl, gingen schon als Kinder europaweit als Pianisten auf Tournee. Vater Leopold war als Komponist, Geigenlehrer und Vizekapellmeister in Salzburg tätig.

Mozart litt sehr unter dem Tod der Mutter

Aus Briefen gehe hervor, dass die Ehe der beiden weitgehend konfliktfrei und harmonisch und in der Familie ein warmherziger Ton üblich gewesen sei, sagt Mais. Sie schilderten Anna Maria als freundliche, ungekünstelte Person, die ihren Kindern auch ihren Humor mitgab. Der 13-jährige Mozart schrieb etwa an seine „allerliebste Mama“: „Die Ursache, dass ich der Mama schreibe, ist, zu zeigen, dass ich meine Schuldigkeit weiß, mit der ich bin in tiefsten Respekt ihr getreuer Sohn Wolfgang Mozart.“ Als sie bei einer gemeinsamen Reise in Paris stirbt, schrieb Mozart an seinen Freund Bullinger: „Dies war der traurigste Tag in meinem Leben.“

Im Wechselspiel zwischen Wort und Musik: Die Erzählung von Georg Mais (links) wurde von Katharina Schmitz und Immo Schaar musikalisch begleitet. | Bild: Corinna Raupach

Georg Mais ließ sich die Mozarts, Haydns und Beethoven im Himmel treffen

In einer eigenen Geschichte entführt Mais seine Zuhörer auf die Wolken über Wien. Dort treffen sie die Eltern Mozart mit Nannerl, Wolfgang Amadeus mit Frau Constanze sowie Ludwig van Beethoven. Ab und zu melden sich auch Joseph Haydn und seine Frau Anna Maria Aloysia aus Wien-Gumpendorf zu Wort. Vor deren Haus, so erzählt es Mais, stehen zwei Musiker, deren Spiel der Unterhaltung der Musikgrößen Impulse gibt. Im Kaisersaal übernehmen Katharina Schmitz und Immo Schaar, Mitglieder der Leipziger Kammersolisten, auf Geige und Bratsche die musikalische Gestaltung. Sie eröffnen mit dem ersten Satz des G-Dur Duos für Violine und Viola von Wolfgang Amadeus Mozart, einem strahlend heiterem Werk. Luftig und grazil musizieren sie die bewegten Zwiegespräche. Schmitz' Ton ist sanft und voll und verbindet sich harmonisch mit dem runden, warmen Klang von Schaars Bratsche.

Georg Mais, künstlerischer Leiter des Salemer Mozartsommers, führt mit einer eigenen Geschichte durch das Konzert. | Bild: Corinna Raupach

Himmlische Musikwünsche werden im Salemer Kaisersaal gespielt

Die Leute auf den Wolken kennen sich. „Du bist doch nur wegen mir nach Wien gekommen“, sagt Mozart zu Beethoven. Der bejaht und erzählt, dass er wegen der schweren Krankheit seiner Mutter und der Sorge um die jüngeren Brüder nach Bonn zurück musste. Als er fünf Jahre später wieder nach Wien kam, war Mozart gestorben. Dafür studierte Beethoven bei Haydn. „Schade, dass die da unten kein Quartett spielen, das konnte Haydn besonders gut. Aber seine Sonate in B ist auch ganz schön“, sagt Mozart – deren dritter Satz ist dann in Salem zu hören.

Im Garten vor der Orangerie von Schloss Salem gibt Konzertmeister Georg Mais den Gästen eine Einführung in den Abend, der die Mutter Mozart in den Mittelpunkt stellt. | Bild: Corinna Raupach

Haydn seufzt: „Heiraten bringt nur Stress“

Durchdrungen von Liebenswürdigkeit und leiser Melancholie hebt er sich in den Saal, in aller Ruhe schenkt das Duo jedem Ton seine Zuwendung. Sofort schaltet sich in Gumpendorf Frau Haydn ein: „Joseph, kümmere dich um die Tantiemen!“ Als sie kurz in der Küche ist, seufzt Haydn: „Heiraten bringt nur Stress!“ Beethoven sagt dazu nichts und verschweigt auch an diesem Abend, wem die Briefe an die heimliche Geliebte galten. Anna Maria dagegen schaut ihren Leopold an, bis der verlegen wird. Es sei „das Glück meines Lebens“, dass er sie geheiratet habe, obwohl sie schon 27 Jahre alt war und bitter arm. Auch Wolfgang versichert Constanze, sie sei immer sein Augapfel gewesen – obwohl er erst ihre ältere Schwester heiraten wollte.

Nannerl Mozart klagt: Die Frauen wurden diskriminiert

Auch um das leidige Geld geht es – im Gegensatz zu seinem Vater habe Wolfgang Amadeus nicht damit umgehen können, Beethoven sei zu geizig gewesen um seine Haushälterinnen zu bezahlen und Leopold Mozart verreiste häufig nur mit seinem Sohn, um Kosten zu sparen. „Wir Frauen mussten zu Hause bleiben, wir wurden diskriminiert“, beschwert sich dagegen Nannerl. „Ich musste doch in Mantua bei der Eröffnung des Theaters spielen“, rechtfertigt sich ihr Bruder. Es gebe auch andere Komponisten in Mantua, Giovanni Gascoldi zum Beispiel, sagt Nannerl.

Das Konzert im Kaisersaal fand gemäß den Abstands- und Hygieneregeln statt. | Bild: Corinna Raupach

Und dann noch zum Schluss ein Anruf von Mutter Mozart

Als das Duo ein Stück aus dessen „Primo libro della musica a 2 voci“ mit getragener Feierlichkeit und schlanker Linie vorträgt, schläft Wolfgang ein. Ein Telefon im Saal klingelt. „Oh, das ist meins“, entschuldigt sich Mais und berichte dann, Mutter Mozart habe angerufen. Sie lasse herzlich grüßen und wäre gern dabei. Sie müsse aber wegen Corona in Quarantäne bleiben. Weil das hier ihre Geburtstagsfeier sei, wünscht sie sich als letztes Stück ein weiteres Mozart-Duo. Nach begeistertem Applaus erbittet Anna Maria noch eine Zugabe. Der dritte Satz des G-Dur-Duos ist ein hinreißend tänzerisches Rondo, das die Musiker mit Charme und Sinn für die nachdenklicheren Töne darbieten.