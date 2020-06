von Markus Baier, Maria Schlageter, Roland Gerard, Julia Becker

Montag, der 15. Juni 2020. Ein eher unscheinbares Datum, aber eines,das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Denn heute öffnen die Schweiz und Deutschland ihre Grenzen wieder und kehren damit in jenen Modus zurück, der bis zum 16. März 2020 alltäglich war: Das Leben in einer Region, über Landesgrenzen hinweg.

Es ist ein historischer Moment am Hochrhein. Denn – und das wurde in den vergangenen drei Monaten an zahllosen Beispielen deutlich – die Grenze war in den vergangenen Jahren eher eine Formalität, das Leben mit den Menschen und der Infrastruktur des Nachbarlandes selbstverständlich.

Ob es wieder wird wie vor Corona? Wir werden das Geschehen heute in der Region begleiten und Sie regelmäßig darüber informieren.

13 Uhr: Viel los in Waldshut-Tiengen, im Westen zieht es langsamer an

Was den Einkaufstourismus anbelangt, scheint es eine Art Ost-West-Gefälle zu geben. Während rund um Waldshut-Tiengen bereits wieder einigermaßen Normalbetrieb herrscht, erlebt der westliche Teil des Landkreises eher einen verhaltenen Start in den Alltag.

Die Schweizer Kunden sind wieder da. Am Waldshuter Zoll war der Andrang am Montag bereits so groß, dass Einkaufstouristen vor dem Abstempeln der Ausfuhrzettel Schlange stehen mussten. | Bild: Gerard, Roland

Am ersten Tag der Grenzöffnung nach monatelangen Einreisesperren wegen der Corona-Pandemie war am Zoll an der Waldshuter Rheinbrücke reger Verkehr schweizerischer Einkaufstouristen festzustellen. Die ersten Kunden aus dem Nachbarland hatten sich bereits kurz nach Ladenöffnung in der Hochrheinstadt eingefunden. Bereits am Vormittag waren am Grenzübergang nicht nur viele Schweizer Autos in Richtung Waldshut unterwegs, sondern auch bereits wieder auf der Rückreise. Nach Informationen dieser Zeitung stempelte der Zoll in Waldshut allein bis 10.15 Uhr etwa 200 Ausfuhrkassenzettel ab.

Bild: Maria Schlageter

In Bad Säckingen ist zwar die Zunahme der Kundschaft infolge der Grenzöffnung durchaus spürbar, wie auch zwei Mitarbeiterinnen des Schmidts Markts auf dem Brennet-Areal im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigen. Der große Ansturm ist aber noch nicht feststellbar. Aktuell wird insbesondere die Kundenfrequen beobachtet und gezählt, wie viele Menschen den Laden betreten und verlassen. Insbesondere wird aber darauf geachtet, dass die Kunden die geltenden Corona-Regelungen einhalten, insbesondere Abstandsregelungen und die Maskenpflicht. Zudem wurden gerade beim Schmidts Markt die Wegführungen für die Kunden deutlich markiert.

Derweil ist am Bad Säckinger Zoll ein konstanter Verkehrsfluss aus der Schweiz feststellbar. Voraussichtlich wird sich also die Zunahme von Kunden aus dem Nachbarland hier in den nächsten Stunden deutlicher bemerkbar machen.

Video: Maria Schlageter

Noch etwas weiter östlich, in Schwörstadt, war das Nahversorgungszentrum mit Aldi, DM und Schnäppchenläden schon am Vormittag gut besucht, allerdings waren hier nur vereinzelt Schweizer Kunden anzutreffen. Man rechne eher am Wochenende mit mehr Kunden, so eine Verkäuferin.

Bild: Julia Becker

In Rheinfelden entdeckt man bei einem Rundgang auf den Parkplätzen des Einkaufszentrums am Bahnhof derweil durchaus Schweizer Kennzeichen in großer Zahl. Als Einkäufer findet man trotzdem einen Platz, nur vor dem Drogeriemarkt heißt es anstehen. Eine Mitarbeiterin kontrolliert hier die zulässige Kundenanzahl, statt wie sonst über Kärtchen zu regulieren. Dafür wurden für die nächsten zwei Woche die Einkaufszeiten erweitert: Geöffnet ist nun von sieben bis 21 Uhr.

Bild: Julia Becker

Mehrere Geschäfte bieten einzelne Einmalmasken zum Kauf an, die bereits gewohnten Hinweisschilder informieren nun auch auf französisch über die Maskenpflicht.

Besonders groß ist derweil der Andrang bei den Rheinfelder Grenz-Paket-Stellen. Hier warten aktuell so viele Menschen, dass es Wartezeiten bis zu mehreren Stunden geben kann.

Video: Julia Becker

11.30 Uhr: Die ersten Einkaufstouristen kommen wieder

Das Parkhaus am Kornhaus in Waldshut ist bereits am Montagmorgen gut mit Autos aus der Schweiz gefüllt. (Aufnahme vom 15.06.2020) Bild: Juliane Schlichter | Bild: Schlichter, Juliane

Der ganz große Ansturm an Einkaufstouristen hat noch nicht eingesetzt. Doch es ist spürbar mehr los in den Städten am Hochrhein. Das Kornhaus-Parkhaus in Waldshut war bereits am Morgen gut gefüllt. Viele der hier parkenden Fahrzeuge haben ein Schweizer Kennzeichen.

Bislang macht sich die Grenzöffnung zumindest auf den Parkplätzen vieler Einkaufsmärkte noch nicht gravierend bemerkbar. | Bild: Maria Schlageter

Dagegen ist es in Bad Säckingen bis jetzt verhältnismäßig ruhig. Erste Anlaufstation für viele Schweizer Gäste waren augenscheinlich die Grenz-Paket-Stellen, wo sie ihre nach Deutschland gelieferten Bestellungen in Empfang nahmen. Auf den Parkplätzen der großen Einkaufsmärkte wie Rewe sind dagegen bislang noch Autos mit deutschen Kennzeichen in der Überzahl.

Einhaltung der Sicherheitsmaßgaben hat in den Geschäften in Bad Säckingen oberste Priorität. | Bild: Maria Schlageter

Spezielle Willkommens-Aktionen für die Schweizer Kundschaft gibt es bislang nicht. Allerdings informieren die Geschäfte insbesondere über die Schutzmaskenpflicht, die es in dieser Form in der Schweiz nicht gibt.

Freude ist groß: Gerhard von Allmen aus Stein genießt die Möglichkeit in Deutschland einzukaufen in vollen Zügen. | Bild: Maria Schlageter

Bei den ersten Einkaufstouristen, die nach Bad Säckingen gekommen sind, handelt es sich vorwiegend um Ruheständler. Zu ihnen gehört auch Gerhard von Allmen aus Stein, der sich einfach nur freut, dass er wieder „ennet am Rhy“ einkaufen darf: „Ich persönlich bin sehr froh, es waren drei sehr lange Monate. Aber ich denke, es ist ein Geben und Nehmen, der deutsche Handel freut sich genauso. Meine Frau hat sich Milka Schokolade gewünscht, das habe ich heute als erstes eingekauft.“

Grenzschließung: Ein Rückblick

Am 16. Mai wurden die sichtbaren Absperrungen zwischen Deutschland und der Schweiz abgeräumt. Doch es blieb bei – wenn auch etwas gelockerten – Einreisebestimmungen. Ohne den sogenannten „triftigen Grund“ blieb das Nachbarland unerreichbar.

Geschlossene Grenzen, abgesperrte Grenzübergänge

So sahen die seit 16. März verbarrikadierten Grenzübergänge am Hochrhein auf deutscher Seite aus:

Und so blickten die Schweizer auf die abgesperrten Übergänge:

Die Chronologie der Ereignisse: