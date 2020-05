von Maria Schlageter und Markus Baier

Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob die Menschen in und rund um Bad Säckingen wieder freier atmen könnten: Seit vergangenem Samstag sind die Grenzübergänge zur Schweiz wieder offen, zudem gibt es gewisse Lockerungen bei den Grenzkontrollen. Weiterhin gelten aber im Sinne des Corona-Schutzes Einschränkungen, die in den kommenden Wochen allmählich abgebaut werden sollen. Aber zumindest am Samstag ließen sich die historische Holzbrücke in der Innenstadt, als auch die Fridolinsbrücke problemlos überqueren.

Und trotzdem war die Stimmung immernoch gespenstisch: Nur zögerlich passierten wenige Fahrzeuge den menschenleeren Zollübergang an der Fridolinsbrücke. An der Holzbrücke waren die Menschen zumeist allein oder zu zweit unterwegs.

Endlich ist die Absperrung an der Holzbrücke wieder weg. Da freuen sich auch Paul Planko (11, links) und Fritz Planko (6), die am Samstag gleich mal vorbeischauten. | Bild: Uwe Planko

Die Absperrungen waren hier zur Seite geschoben und prangten wie ein Mahnmal an die Zeit des kompletten Lockdowns. Viele Passanten hielten kurz inne, um die Botschaften zu lesen, die durch die Grenzschließung getrennte Liebende dort angebracht hatten.

Bei eben diesen Familien und Paaren dürfte die Freude am größten sein, denn sie wurden durch die vor genau zwei Monaten vorgenommenen Grenzschließungen plötzlich getrennt. Sie dürfen sich nun ganz offiziell wieder treffen, da familiäre Beziehungen als angebrachter Grund für den Grenzübertritt gesehen werden.

Ein einsamer Zoll: Am Grenzübergang Fridolinsbrücke war am Samstag von den Lockerungen nicht viel zu spüren. | Bild: Maria Schlageter

Anders sieht es für die Schweizer Grenzgänger aus, die in Deutschland einkaufen wollen. Ausfuhrzettel werden bis auf Weiteres nicht vom Zoll bearbeitet und die Schweizer Zollbehörden erteilen bei Verstößen Geldbußen, sofern der Besuch im Ausland „einzig dem Zweck des Einkaufens“ gedient hat.

Weiterhin verlangen Deutschland und die Schweiz einen „triftigen Grund“ für den Grenzübertritt, weiterhin gibt es stichprobenartige Kontrollen. Die Beschränkungen sollen aber bis Mitte Juni schrittweise beseitigt werden.

Auch der Eingang auf der Schweizer Seite ist frei. Genauso wie auf der Deutschen Seite waren die Absperrungen aber am Samstag lediglich zur Seite geschoben, die Bauhöfe werden sie abholen. | Bild: Maria Schlageter

Video: Maria Schlageter