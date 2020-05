Die Absperrungen an der Grenze am Hochrhein zur Schweiz sind seit Freitagnacht weggeräumt. Einige Autofahrer müssen dennoch wieder umkehren, weil immer noch triftige Gründe für einen Grenzübertritt vorliegen müssen.

Noch am späten Freitagnachmittag standen die Barrieren an den Grenzübergängen zur Schweiz. Danach begann die Bundespolizei auch am Hochrhein, die Absperrungen zwischen Stühlingen, Jestetten, Hohentengen bis Bad Säckingen und Rheinfelden abzubauen.