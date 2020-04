29. April: Jetzt gehen Bundestagsabgeordnete auf die Barrikaden

Der Streit um Ausnahmen beim Einreiseverbot nach Deutschland droht zu eskalieren: Zwei CDU-Bundestagsabgeordnete fordern, die Grenzschließung aufzuheben.

Hinter dem Chaos an der Grenze steckt eine brisante Politposse: Weisungen aus dem Bundesinnenministerium, die ignoriert werden, Bundespolizisten, die nach eigenem Ermessen entscheiden sollen, wer einreist.

28. April: Wer darf denn nun über die Grenze?

Die Bundespolizei tappte im Dunkeln, was die Grenzregeln angeht, das Bundesinnenministerium gab falsche Informationen. Wir haben alle Fakten noch einmal gesammelt und die jüngsten Veränderungen für Ausnahmen beim Grenzübertritt für Sie zusammengestellt.

Geht die Tür zur Schweiz nun ein bisschen weiter auf oder nicht? Das Bild zeigt eine Kunstinstallation am Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen. | Bild: Lukas Ondreka

Was klar ist: Für Paare, die nicht verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, bleibt es kompliziert. Doch einzelne können sogar dieser schwierigen Situation Positives abgewinnen. Etwa der Salemer Peter Lorenz, der derzeit nur über Videotelefonie mit seiner Freundin in der Schweiz verbunden ist. Trotzdem sagt er, dass die Corona-Krise ihre Beziehung stärke.

27. April: Noch immer herrscht Chaos an der Grenze

Die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen bleibt für die meisten dicht. | Bild: Lukas Ondreka

Es könnte so schön sein: Paare und Familien sollten es leichter haben an der deutschen Grenze. Doch am Montag werden die neuen Einreisebestimmungen noch immer nicht vollständig umgesetzt. Offenbar sind sie noch nicht bei der Bundespolizei in Südbaden angekommen.

25. April: Nach sieben Wochen kann sich ein deutsch-schweizerisches Paar endlich wieder sehen

Die Schweiz macht es möglich: Tanja Groß aus Allensbach darf ihren Freund wieder besuchen – aber nur auf eidgenössischem Boden, dank einer Sondergenehmigung der Schweizer Auslandsbehörde.

24. April: Paare stranden an der Grenze – trotz angeblich neuer Regeln

Mitte April warten zwei Blumensträuße am Grenzzaun zu Kreuzlingen auf Liebe. | Bild: Felix Kästle

Die Enttäuschung sitzt tief: Am Freitag machen sich viele Menschen hoffnungsvoll auf den Weg zur Grenze und werden dort abgewiesen. Der Grund für ihre Hoffnung: Wie der SÜDKURIER berichtet hat, sollen neu Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und unter Umständen auch Lebenspartner, die nicht eingetragen sind, die Möglichkeit haben, sich in Deutschland zu sehen. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, Felix Schreiner und Armin Schuster hervor. Jetzt stellt sich aber die Frage: Gibt es doch keine Einreiseerleichterungen für Paare und Familien?

22. April: Österreich geht einen Schritt auf Paare zu – Deutschland nicht

Viele Paare verstehen die Welt nicht mehr: Aus Bayern dürfen sie zwar nach Österreich einreisen, aber ein Besuch des österreichischen Partners in Bayern ist nach wie vor nicht möglich.

Die Grenze nach Österreich steht deutsch-österreichischen Paaren offen. Umgekehrt gilt das nicht. | Bild: Susanne Hogl

Ein weiterer Hoffnungsschimmer kommt auch aus der Schweiz. Das Land lockert seine bisher strikte Regelung im Grenzverkehr: Berufs-Pendler mit Wohnsitz in Deutschland dürfen wieder durch Schweizer Gebiet zu ihrem Arbeitsplatz in Deutschland fahren.

Langsam zeigt die Ausnahmesituation aber auch immer mehr ihre Schattenseiten: Eine Konstanzerin berichtet, wie sie verbal angegriffen und beleidigt wurde, nachdem ein Foto von ihr und ihrem Schweizer Freund im SÜDKURIER erschienen ist, auf dem sie sich innig küssen.

21. April: Die geschlossenen Grenzen werden für Paare immer mehr zur Belastungsprobe

Mit Plakaten an der gesperrten Holzbrücke in Bad Säckingen zeigen deutsch-schweizerische Paare ihr Leid und ihren Frust. Eine Bad Säckingerin spricht über ihre Situation und die damit verbundene Belastung.

„Eine Liebe, ein Leben!“: Mit Plakaten wie diesem protestieren Paare und Familien Mitte April 2020 an der gesperrten Holzbrücke in Bad Säckingen. | Bild: privat Marleen Kurtz

Da die Grenzschließungen viele Familien und Paare hart getroffen hat, wollen ihnen deutsche und Schweizer Politiker aus der Region helfen und wenden sich an die Regierungen beider Länder.

20. April: Berlin bleibt hart

Während die Schweiz Lockerungen bei ihrem Einreiseverbot gemacht hat, gibt es auf deutscher Seite offenbar kaum Bewegung: Die deutschen Grenzen bleiben zu. Dem Land Baden-Württemberg sind die Hände gebunden, der Bund schweigt.

17. April: Eidgenossen lassen sich erweichen

Die Schweiz erlässt überraschend neue Ausnahmeregelungen im Einreiseverbot. Davon profitieren zumindest Familien mit Kindern.

Derweil erreichen den SÜDKURIER immer mehr emotionale Grenz-Geschichten: Leser berichten, wie schmerzhaft die Trennung vom eigenen Ehepartner oder der Tochter ist.

Sehnsucht nach den Liebsten: Weil die Landesgrenzen dicht sind, werden zahlreiche Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Dafür haben sie einerseits Verständnis, stellen auf der anderen Seite aber auch klare Forderungen. | Bild: Stefan Scheer, Martina Bauer-Gallati, Anette Herzog, Petra Jordan-Lifa / Collage: Julian Singler

15. April: Vater will endlich seine Tochter straffrei in Deutschland besuchen – und startet eine Petition

Maik Riedl ist Deutscher und lebt in der Schweiz. Nach dem Besuch seiner Tochter in Lauchringen musste er bei der Wiedereinreise in die Schweiz 100 Franken Bußgeld bezahlen. Nun hat die Familie eine Online-Petition gestartet.

Maik Riedl und seine Frau Sabrina leben in Bad Zurzach in der Schweiz und haben eine Petition gestartet, damit Eltern ihre Kinder im Ausland, unabhängig von geschlossenen Landesgrenzen, besuchen dürfen. | Bild: Privat, Riedl

Auch in Singen hat das Schicksal aus heiterem Himmel zugeschlagen: Morgens gab Thomas Pflüger seiner in der Schweiz lebenden Partnerin noch ein Abschiedsküsschen auf dem Weg zur Arbeit – und abends waren die beiden Liebenden auf einmal voneinander getrennt.

14. April: Ruf nach Lockerung für Paare und Familien wird immer lauter

Eine breite Initiative aus Politikern macht sich für die besondere Situation der Städte Konstanz und Kreuzlingen stark. Unterdessen erlangt die Grenze am Bodensee international Berühmtheit.

Einer von vielen emotionalen Momenten, die sich am Osterwochenende am Grenzzaun abspielten: Tetje freut sich, Vater Heiko zu sehen. Tetje ist aus Singen, sein Vater aus Rheinau angereist. Beide hoffen, die Pfingstferien zusammen verbringen zu dürfen. | Bild: privat

Angesichts der herzzerreißenden Szenen am neuen Grenzzaun, fragt der Konstanzer Lokalchef des SÜDKURIER: „Und plötzlich wollen wir uns alle liebhaben?“ In seinem Kommentar erinnert er daran, dass „die Schweizer“ vielen lange nicht weit genug weg sein konnten.

In der Schweiz rufen die geschlossenen Grenzen Straßenrowdys auf den Plan. Der durch die Corona-Pandemie abnehmende Verkehr verleitet einige Autofahrer jenseits der Grenze zum Rasen. Mehrere Fahrer werden festgenommen.

13. April: Grenzzaun ist ein Stich ins Künstler-Herz

Für den Künstler Johannes Dörflinger ist der Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen ein Albtraum: Die von ihm vor 13 Jahren erschaffene Kunstgrenze wird so unfreiwillig zum Symbol für die Krise.

Die Grenzzäune ziehen sich mitten durch Johannes Dörflingers Kunstgrenze. | Bild: Felix Kästle

9. April: Auch Osterhasen sind vom Einreiseverbot betroffen

Der Schweizer Verein „Chinderlache“ spendet jedes Jahr Schoko-Osterhasen an Kinderkliniken im Landkreis Konstanz. Doch dieses Jahr schaffen es die 1200 Hasen nicht so einfach über die deutsch-Schweizer-Grenze.

8. April: Grenzgänger müssen noch immer gewaltige Umwege in Kauf nehmen

Viele Grenzübergänge sind verbarrikadiert. Was das für Berufs-Pendler bedeutet, zeigt eine Blick an den Hochrhein.

7. April: Ein wehmütiger Blick auf und über die Grenze

Eine Gruppe junger Frauen feiert am Grenzzaun in Konstanz Geburtstag. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Ach, Grenze!“, schreibt unsere Reporterin nachdem sie einen Tag zwischen Konstanz und Kreuzlingen, zwischen junger Liebe, Sekt und Wehmut verbracht und ihre Eindrücke mit der Kamera festgehalten hat.

6. April: An der österreichisch-deutschen Grenze kehrt Ruhe ein

Nachdem infolge der neuen Bestimmungen zunächst teils chaotische Verhältnisse an der österreichisch-deutschen Grenze herrschten, hat sich die Situation laut Polizei inzwischen beruhigt. Wir haben uns vor Ort erkundigt, ob wirklich alles reibungslos klappt.

3. April: Schweizer Behörden stellen an der Grenze zu Konstanz einen zweiten Grenzzaun auf

Seit die deutsche Bundespolizei entlang der Kunstgrenze in Konstanz einen Zaun aufgestellt hat, wurde der Ort auf Klein Venedig zum Ausflugsziel für Paare, Freunde und Familien. Wegen der vielen Treffen reagieren die Schweizer Behörden mit einer zusätzlichen Absperrung.

Mitglieder des Schweizer Zivilschutzes stellen in Konstanz einen zusätzlichen Zaun auf. | Bild: Scherrer, Aurelia

Der neue Grenzzaun trifft auch Liebespaare hart, die bereits jetzt unter dem eingeschränkten Kontakt zueinander leiden. Drei Paare erzählen, wie sie ihre Situation erleben. Und eine Paartherapeutin gibt Tipps, wie Paare ihre Landesgrenzen-überschreitende Liebe retten können.

1. April: Die Grenzschließungen sind nicht für alle ein Übel – es gibt auch Gewinner

Schweizer Supermärkte profitieren von der Corona-Krise: Dank Grenzschließungen verzeichnen die Einzelhändler entlang der Grenze jetzt höhere Kundenfrequenzen.

31. März: Ein Grenzpolizist zeigt sein weiches Herz

Der achtjährige Benjamin aus der Schweiz vermisst seine Oma, die in Deutschland lebt. Daraufhin erklärt ihm Christian Wehrle von der Bundespolizei in Konstanz einfühlsam, warum Benjamin seine Oma in Deutschland derzeit nicht besuchen darf.

Skandal an der Grenze: Lkw-Fahrer sind die Lieferhelden in der Coronakrise. Doch an der Grenze zur Schweiz müssen sie teils 48 Stunden warten – bei Minusgraden und ohne Duschen.

Der Lastwagenfahrer Wolfgang Lipperson kommt aus Aachen. Am Grenzübergang bei Bietingen (Landkreis Konstanz) muss er erst einmal warten. | Bild: Fricker, Ulrich

30. März: Werdender Vater hat Angst, dass er und seine Frau der Willkür der Zöllner ausgeliefert sind

Marc Erny fühlt sich seit der Corona-bedingten Grenzschließung den Behörden ausgeliefert. Ausgerechnet jetzt, da seine Frau im neunten Monat schwanger ist.

„Jestetten lebt und stirbt mit der Schweiz“, war schon der Leitspruch des Jestetter Alt-Bürgermeisters Alfons Brohammer. Wegen der Grenzschließungen fehlen der Gemeinde jetzt die Schweizer Einkaufstouristen. Die Folge: Ein massiver Kunden- und Umsatzrückgang.

29. März: Immer mehr Menschen treffen sich am Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen

Je länger die Städte Konstanz und Kreuzlingen getrennt sind, desto voller wird es entlang des Zauns, der die beiden Städte trennt. Hier wird getrunken, gespielt und geküsst.

Ein Kuss zum Abschied am Zaun: Kati aus Deutschland und Adrian aus der Schweiz müssen zwangsweise wieder ihre eigenen Wege gehen. | Bild: Schuler, Andreas

Grenzen trennen nicht nur Liebespaare und Familien voneinander: Sie machen auch der Landwirtschaft am See zu schaffen. Wegen Einreiseverboten könnten Erntehelfer aus Osteuropa auf den Feldern fehlen.

27. März: Unter den Grenzschließungen leiden Schweizer Geldbeutel

Die Grenzen sind auch für Schweizer Einkaufstouristen dicht. Doch welche Folgen hat das für die eidgenössischen Portemonnaies? Wir machen den Preisvergleich.

22. März: Deutsch-schweizerische Liebespaare können sich nur noch am Grenzzaun treffen

Dass zwischen Kreuzlingen und Konstanz wieder eine Grenze steht, macht vieles komplizierter – zum Beispiel für Paul Pflanz auf deutscher und Maja Chan auf Schweizer Seite. | Bild: Bernd Kern

Konstanz und Kreuzlingen sind seit Jahren ineinander verwachsen. Jetzt trennt ein Grenzzaun die deutsche und die Schweizer Stadt voneinander. Wenige Tage nach der Grenzschließung halten wir fest, wie Liebespaare und Geschwister aus Deutschland und der Schweiz die Situation erleben.

18. März: Das Leid der deutschen Grenzgänger und ein Riss, der mitten durch den Hochrhein geht

Stau, Stau, Stau: Aufgrund der vielen durch die Schweiz geschlossenen Grenzübergänge müssen Berufspendler aus den Kreisen Konstanz, Waldshut und dem Schwarzwald teilweise stundenlange Umwege in Kauf nehmen.

Mit Betonblöcken und Absperrgittern ist der Grenzübergang zwischen Stein am Rhein und Öhningen abgeriegelt. Hier geht es für Grenzgänger und Pendler nicht weiter. | Bild: Michael Jahnke

Erstmals seit 1945 ist in Laufenburg die Laufenbrücke für den Verkehr vollkommen geschlossen. Was macht das mit der Stadt, durch die 1801 eine Grenze gezogen wurde, die 2008 verschwunden schien?

17. März: Schweizer machen viele Grenzübergänge ganz dicht

Die Schweiz schließt zahlreiche Grenzübergänge, um den Pendler- und Warenverkehr zu kanalisieren, der in beide Richtungen nach wie vor erlaubt ist. Deshalb kommt auch der Fährverkehr nach Friedrichshafen zum Erliegen.

Die Fährverbindung zwischen Friedrichshafen und Romanshorn wird am 17. März eingestellt. | Bild: Bömelburg, Christina

An den noch geöffneten Grenzübergängen staut sich der Verkehr teilweise massiv, wie vor dem Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen.

Am Dienstagmorgen, 17. März, staut sich der Verkehr aus Deutschland Richtung Schweiz in der Europastraße in Konstanz. Tags zuvor hatte Deutschland wegen des Coronavirus die Grenzen gesperrt. | Bild: Scherrer, Aurelia

16. März: Die Grenzen sind dicht, die Trennung beginnt

Um Punkt 8 Uhr werden die Grenzen dichtgemacht. Ab jetzt darf nur noch nach Deutschland einreisen, wer einen triftigen Grund hat. Kleinere Grenzübergänge werden ganz geschlossen. Im Verlaufe des Tages führt auch die Schweiz an ihren Grenzen zu Deutschland scharfe Kontrollen ein.

Wir haben den ersten Tag der Trennung an den Grenzen in Konstanz, Waldshut und Lindau in Wort und Bild festgehalten.

Am Grenzübergang in Waldshut stand am Montagmorgen um 8 Uhr die Polizei vor Ort, um den Einreiseverkehr am Zoll zu überwachen. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

15. März: Der letzte Tag der offenen Grenzen

Es ist ein sonniger Frühlingstag, im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet nutzen ihn viele Menschen für einen Sonntagsspaziergang – doch kurz vor 15 Uhr schlägt eine Nachricht ein, die die Idylle zerstört: Deutschland schließt ab Montag, 16. März, die Grenzen zu Österreich, der Schweiz und anderen Nachbarländern.

Wir waren vor Ort und haben die Stimmung an diesem schicksalhaften Tag in Konstanz, am Hochrhein und im Hegau eingefangen.

Ein Schweizer Radfahrer betrachtet am Zoll in Waldshut den Aushang, der über die vorläufige Einstellung der Mehrwertsteuerrückerstattung informiert (Aufnahme vom 15.03.2020). | Bild: Gerard, Roland

13. März: Die ersten Vorboten der Grenzschließungen

In Europa beginnen die Schlagbäume an den Grenzen zu fallen. Die Schweizer Regierung führt am Nachmittag an den Schengen-Grenzen Kontrollen ein. Vorerst ändert das an der deutsch-schweizerischen Grenze wenig, allerdings könnte es zu einem späteren Zeitpunkt Einschränkungen geben.