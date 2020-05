von SK

Das Corona-Virus trennt uns von unseren Nachbarn: Seit Mitte März ist die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz geschlossen, strenge Kontrollen und enttäuschte Gesichter an den Grenzübergängen gehören zur Tagesordnung. Ein Zustand, an den sich die Menschen in der Region wohl noch in Jahrzehnten erinnern werden – wir haben ihn für Sie in Bildern festgehalten und nehmen Sie mit auf eine virtuelle Begehung der Grenze von Ost nach West – mit Start am Kraftwerksübergang Rhyburg-Schwörstadt bis zum Blick auf die Grenze nach Hüningen in Frankreich.

Bild: Christof Meyer Gesperrter Kraftwerksübergang Rhyburg-Schwörstadt mit einem Hinweisschild am geschlossenen Tor. Bild: Christof Meyer Der Grenzübergang beim Kraftwerk Rheinfelden mit Gittern versperrt, im Hintergrund CH-Zollschild. Bild: Christof Meyer Der Grenzübergang beim Kraftwerk Rheinfelden mit Gittern versperrt, im Hintergrund CH-Zollschild. Bild: Christof Meyer Sperren auf der alten Rheinbrücke in Rheinfelden. Der grenzüberschreitende SBG-Bus darf noch fahren. Bild: Christof Meyer Hinweisschild: Auch das Inseli bei der alten Brücke Rheinfelden in gesperrt. Bild: Christof Meyer Grenzübergang am Kraftwerk Augst-Wyhlen. Bild: Christof Meyer Grenzübergang am Kraftwerk Augst-Wyhlen. Grenzach-Whylen, Rührberg Bild: Christof Meyer Zwischen Grenzach-Whylen und Basel: Grenzstein 100 bei St. Chrischona. Bild: Christof Meyer Absperrung am Inzlinger Zoll auf deutscher Seite. Bild: Christof Meyer Blick von Schweizer Seite auf die geschlossene Grenze in Inzlingen. Bild: Christof Meyer Rad- und Fußwegübergang an der Eisernen Hand oberhalb Lörrach-Salzert. Bild: Cristof Meyer Zollkontrollen wie zu Vor-Schengen-Zeiten in Lörrach Stetten am Grenzübergang nach Riehen. Bild: Christof Meyer Gesperrter Radwegübergang an der Bahnlinie im Lörracher Stadtteil Stetten. Bild: Christof Meyer Der Radwegübergang am Fluss Wiese in Lörrach-Stetten mit einer Absperrbake der Stadt Lörrach. Bild: Christof Meyer Der Radwegübergang am Fluss Wiese in Lörrach Stetten mit einer Absperrbake der Stadt Lörrach. Bild: Christof Meyer Zollamt Riehen-Weilstraße. Bild: Christof Meyer Geschlossen: Zollamt Weil am Rhein Ost. Bild: Christof Meyer Grenzübergang am Schlipf am 30.03.2020. Bild: Christof Meyer Der Grenzübergang am Schlipf einige Tage später: Weil es immer wieder Grenzverletzungen gab, wurden auch immer mehr Flatterbänder aufgehängt. Bild: Christof Meyer Badischer Bahnhof Südausgang. Bild: Christof Meyer Badischer Bahnhof: Grenzkontrollen am Hauptausgang. Weil am Rhein Dreiländereck Bild: Christof Meyer Der Grenzübergang Hardstraße in Weil am Rhein, bewacht vom CH-Militär. Weil am Rhein, Dreiländereck Bild: Christof Meyer Grenzübergang Hardstraße, bewacht vom Schweizer Militär. Weil am Rhein, Dreiländerbrücke Bild: Christof Meyer Die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein nach Frankreich ist gesperrt. Weil am Rhein-Märkt: Grenze nach Frankreich Bild: Christof Meyer Grenzübergang am Stauwehr in Märkt, dem nördlichsten Stadtteil von Weil am Rhein.

