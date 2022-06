von Susann Duygu-D'Souza und SK

Das Klinikum Hochrhein hat Wolf-Dieter Nagel, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie und Direktor des Zentrums für Orthopädie, Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie, in den Ruhestand verabschiedet. Mit Jan Miroslaw Furtak (58) konnte das Klinikum Hochrhein einen direkten Nachfolger als Chefarzt der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie gewinnen. Furtak ist Facharzt für Neurochirurgie und war zuletzt als leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt am Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin tätig.

Lob für außergewöhnlichen Einsatz

In einer feierlichen Abschiedsstunde wurde allen voran Wolf-Dieter Nagels Pionierarbeit am Hochrhein in Sachen Wirbelsäulenchirurgie gelobt.

Hans-Jürgen Ott (Mitte), ärztlicher Direktor am Klinikum Hochrhein und Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt (rechts) haben Wolf-Dieter Nagel (links), Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie, in den Ruhestand verabschiedet. | Bild: Klinikum Hochrhein

Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer des Klinikums Hochrhein: „Dr. Wolf-Dieter Nagel hat einen Fachbereich am Hochrhein etabliert, den es bislang nicht gab. Für diesen außergewöhnlichen Einsatz gilt unser aller Dank und wie so oft, geht dieser Abschied mit einem lachenden und weinenden Auge einher. Lachend, weil ich mir sicher bin, dass sich der Ruhestand von Wolf-Dieter Nagel garantiert nicht ruhig und langweilig gestalten wird. Weinend, weil wir einen geschätzten Kollegen ziehen lassen müssen.“

„Gewinn für den Hochrhein“

Jan Miroslaw Furtak studierte im polnischen Warschau Medizin. Anschließend zog es ihn als Assistenzarzt nach Deutschland, wo er sich in Hannover und Berlin ausbilden ließ. 2004 schloss der 58-Jährige seine Facharztausbildung zum Neurochirurgen ab und war seither primär im Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie tätig.

Weiterhin bringe Furtak einen breiten Erfahrungsschatz in der mikrochirurgischen Bandscheibenoperation, der operativen Behandlung von degenerativer Skoliose, der invasiven Schmerztherapie der Wirbelsäule und vielem mehr mit an den Hochrhein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Zeiten des akuten Ärztemangels die Nachfolge von Herrn Dr. Nagel übergangslos regeln konnten. Dass wir mit Herrn Furtak erneut einen Spezialisten für die Wirbelsäulenchirurgie gewinnen konnten, ist darüber hinaus ein großer Gewinn für den Hochrhein, denn weiterhin können so auch komplexe Operationen der Wirbelsäule und erstmals auch komplexe neurochirurgische Eingriffe in Waldshut durchgeführt werden“, betont Hans-Peter Schlaudt. Jan Furtak habe sich bewusst für den Hochrhein entschieden, denn nach Jahren des Hauptstadtlebens ziehe es ihn nun in eine ruhigere und landschaftlich reizvolle Region.