Hochrhein vor 7 Stunden Besuche in Krankenhäusern und Pflegheimen: Welche Regelungen zum Schutz gegen Corona gelten noch? Die Einrichtungen halten sich im Wesentlichen an die allgemeine Verordnung des Landes Baden-Württemberg. In einigen gelten jedoch zusätzliche Maßnahmen.

Schon im November 2020 hat das Haus am Vitibuck in Tiengen einen Besuchercontainer eingerichtet. Den bietet das Pflegeheim für Besuche von Angehörigen immer noch an. | Bild: Ursula Freudig