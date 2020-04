Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt präsentierte während einer Video-Medienkonferenz vor wenigen Tagen einen erfreulichen Zwischenstand zur Coronavirus-Lage im Kanton Basel-Stadt. Durch die angeordneten Maßnahmen konnte ein exponentieller Anstieg der Corona-Fälle verhindert werden. Dies wirkt sich auf die Kurve der Corona-Fälle aus, die zunehmend flacher verläuft und deren exponentieller Anstieg bislang ausgeblieben ist:

Das bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 langsamer steigt. Verzeichnete der Kanton seit 16. März täglich rund 20 bis 60 neue Infektionen, so ist diese Zahl seit Anfang April zurückgegangen und liegt seither bei maximal 30 neuen Fällen am Tag. Am 7. April meldete der Kanton sogar erstmals nur zehn neue Corona-Infektionen.

Doch dieses „Abflachen der Kurve“ sei vor allem ein Zwischenerfolg. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger rief die Basler Bevölkerung dazu auf, trotz der kommenden schönen Frühlings- und Ostertage die Verhaltens- und Hygienemaßnahmen weiterhin zu beherzigen.

Die Regelungen In der Schweiz Eine Ausgangssperre gibt es in der Schweiz aktuell nicht. Bereits am 28. Februar reagierte die Schweiz mit einem Verbot von Großveranstaltungen. Für Basel bedeutete dies die kurzfristige Absage der Fasnacht mit dem populären Morgenstraich, zu dem am 2. März 2020 tausende Besucher erwartet worden wären. Seit 16. März sind Schulen und Kindertagesstätten in geschlossen, öffentliche und private Veranstaltungen verboten. Seit 20. März sind in der gesamten Schweiz Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten. Die Bürger werden aufgefordert daheim zu bleiben. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Ordnungsbuße rechnen. Bei Versammlungen von unter fünf Personen ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. In Deutschland Die Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist mit der Regelung in der Schweiz vergleichbar. Schulen und Kindergärten sind landesweit seit Dienstag, 17. März, geschlossen.

Wie der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen in seinen Ausführungen zur epidemiologischen Lage aufzeigte, haben die bisher angeordneten Maßnahmen bremsend gewirkt.

Ein großer, neuer Infektionsherd konnte im Kanton Basel-Stadt bisher vermieden werden. Steffen betonte jedoch auch: „Ohne die jetzigen Maßnahmen wäre der Verlauf innert kurzer Zeit drastisch schlechter.“

Bedeutet das eine Entwarnung für die Spitaler?

Auch wenn die exponentielle Entwicklung der Fallzahlen bislang verhindert wurde, sei weiterhin mit steigenden Patientenzahlen in den Spitälern zu rechnen und darum werde der stufenweise Aufbau von Intensivpflegekapazitäten im Kanton Basel-Stadt weiter verfolgt. Peter Indra, Leiter Bereich Gesundheitsversorgung, skizzierte vor diesem Hintergrund das Covid-19-Versorgungskonzept des Kantons Basel-Stadt.

Intensivbetten und Beatmungsplätze

Bereits im Standardbetrieb verfügt der Kanton Basel-Stadt für Menschen mit verschiedensten schweren Erkrankungen über eine „großzügige Anzahl“ an Intensivkapazitäten, wie Indra erklärte. Für Patienten mit einer Covid-19-Infektion werden aktuell zusätzlich rund 20 Intensivpflegebetten mit Beatmungskapazitäten bereit gestellt. Die Kapazität für Covid-19-Patienten könne stufenweise auf rund 70 Beatmungsplätze gesteigert werden, so der Leiter des Bereichs Gesundheitsversorgung.

Diese Intensivpflegeplätze werden hauptsächlich im Universitätsspital Basel bereit gestellt, ergänzt durch das Claraspital. Die anderen öffentlichen und privaten Spitäler können zusätzlich gemeinsam rund 650 Betten in Isolierstationen zur Verfügung stellen, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden können.

Es sei aber zu bedenken, dass dieser Ausbau mit erheblichem Aufwand und Einsatz für das Personal verbunden sei und derzeitige Standards der Pflege womöglich nicht mehr einzuhalten seien. Im Kanton Basel-Stadt werden diese Kapazitäten stufenweise eingerichtet nach einer regelmäßigen Einschätzung zwischen dem Gesundheitsdepartement und den Spitälern.

Wie sieht der aktuelle Bedarf aus?

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldet mit Stand 7. April, 9.30 Uhr, insgesamt 813 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt. Das sind lediglich zehn mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt insgesamt 28.

Aktuell befinden sich 101 Patienten, Menschen aus dem Kanton Basel-Stadt, aber auch anderen Kantonen aufgrund einer Covid-19-Infektion in einem baselstädtischen Spital. 13 Personen von ihnen benötigen Intensivpflege. 508 Personen der 813 positiv Getesteten, und damit über 60 Prozent, sind wieder genesen.

Solidarität Der Kanton Basel-Stadt grenzt, wie auch der deutsche Landkreis Lörrach, direkt an das französische Elsass und die besonders stark vom Corona-Virus betroffene Region Grand Est. In der Schweiz leisten mehrere Kantone, unter anderem Basel-Stadt, Basel-Landschaft und der Kanton Aargau humanitäre Nachbarschaftshilfe und übernehmen Patienten aus Frankreich, die beatmet werden müssen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele Pflegekräfte, die in der Schweiz tätig sind, aus den Nachbarländern kommen.

Lukas Engelberger betonte: „Trotz der erwarteten vermehrten Hospitalisationen haben wir das Vertrauen, dass wir alle Menschen behandeln und pflegen können.“ Es sei aber noch zu früh, um Entwarnung geben zu können: „Ich rufe alle Baslerinnen und Basler auf: Halten Sie sich weiter an die Verhaltens- und Hygienemaßnahmen! Halten Sie durch! Ich danke Ihnen allen dafür.“