Hochrhein/Basel vor 38 Minuten

Basel steht still: So sieht die Stadt menschenleer von oben aus

Aktuelle Luftbilder zeigen nahezu menschenleere Plätze, Straßen und Brücken in der Basler Innenstadt während der Corona-Krise. Die eindrücklichen Luftbilder entstanden am 19. März im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von Basel-Stadt, Lörrach und Weil am Rhein.