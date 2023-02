Liebe auf den ersten Blick oder doch eher auf den zweiten? Dafür sind Sie seit 50 Jahren verheiratet? Oder haben Sie sich über Tinder und Co. getroffen? Vielleicht kennen Sie Ihre große Liebe auch aus dem Sandkasten? Wir möchten Ihre Geschichte hören!

Während der Corona-Pandemie und den beiden Lockdowns sind die Zahlen der Eheschließungen in vielen Städte und Gemeinden stark zurückgegangen. In Waldshut-Tiengen gab es dafür im Jahr 2022 wieder einen deutlichen Anstieg bei den Eheschließungen. So haben sich im vergangenen Jahr insgesamt 105 Paare in der Stadt das Ja-Wort gegeben. Zum Vergleich: 2021 waren es 79 Brautpaare und im Jahr 2020 gaben sich 93 Paare ihr Ja-Wort.

Happy End für die Sieberts aus Tiengen

Ein Paar, das seine Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie verschieben musste, sind Sandra und Holger Siebert aus Tiengen. Wegen der Corona-Krise konnte sich das Paar nicht wie geplant am 20. März 2020 das Ja-Wort geben und mussten ihre Hochzeit verschieben. Doch vier Monate später konnte sich das Paar dann im Sommer 2020 das Ja-Wort geben – im kleinen Kreis als geplant, aber trotzdem für die beiden ganz besonders. Aber lesen Sie selbst!

Liebe auf den ersten Blick

Heute eher selten sind Paare, die seit Jahrzehnten verheiratet sind. Wie das Ehepaar Alfred und Hannelore Schröter aus Degernau, die sich bei einer Tanzveranstaltung kennenlernte.

Ihre Liebe Kappenabend begann bei einem Kappenabend

Über 50 Jahre sind Aurelia und Gerhard Zolg aus Ühlingen-Birkendorf ein Paar. Zum ersten Mal getroffen haben sich die beiden an einem am Kappenabend im Sonnenhof.

