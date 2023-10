Bad Säckingen: Die Raufbolde machen sich aus dem Staub

Mehrere Menschen haben am Mittwoch, 18. Oktober, gegen 18.30 Uhr, in der Fußgängerzone, in der Schützenstraße in Bad Säckingen aufeinander eingeprügelt. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei ein 21- und 15-Jähriger verletzt – der Ältere schwer.

Fußgänger meldeten die Schlägerei bei der Polizei. Als die Beamten des Reviers Bad Säckingen ankamen, waren die Beteiligten bereits verschwunden.

Hinterher wurde bekannt, dass der 21-Jährige wohl etwas schwerer verletzt wurde und ins Krankenhaus ging. Der 15-Jährige wurde laut Angaben leicht verletzt.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt zu den Hintergründen der Schlägerei und hofft auf Hinweise.

Wutöschingen: Unbekannter leert Opferstock

Ein Unbekannter hat am Sonntag, 15. Oktober, zwischen 8 und 19 Uhr, Geld aus dem Opferstock in der katholischen Kirche in Wutöschingen geklaut, wie die Polizei am Donnerstag, 19. Oktober meldet. Wie viel er mitgehen ließ, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei ist dabei, den genauen Tathergang und den Schaden zu ermitteln. Wer etwa gesehen hat, wird gebeten, sich beim Posten Wutöschingen (07746 9285-0) oder beim Revier in Waldshut (07751 8316-531) zu melden.

Wehr: Beim Einfädeln auf die B34 kracht‘s

Beim Einfädeln auf die B34 bei Wehr-Öflingen ist eine 47-Jährige mit ihrem Auto am Mittwoch, 18. Oktober, gegen 8 Uhr, in einen Lastwagen gekracht, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand, laut Angaben entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Die Frau fuhr auf der B518 und wollte sich in die B34 einordnen. Offensichtlich übersah sie den von einem 61-Jährigen gesteuerten Lastwagen.

Grenzach-Wyhlen: 80-jähriger wird geschlagen

Ein Hundehalter hat am Mittwoch, 18. Oktober, gegen 20 Uhr, in der Jacob-Burckhardt-Straße in Grenzach einen 80-Jährigen ins Gesicht geschlagen, teilt die Polizei mit.

Der 80-Jährige war Richtung Bahnhof unterwegs. Zwei Menschen mit einem Hund kamen ihm entgegen. Laut Angaben verhielt sich der Hund aggressiv. Er sprach den Hundeführer an, es kam zum Streit. Dann schlug der Unbekannte zu.

Die Polizei Grenzach (07624 9890-0) bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt auch die Polizei Rheinfelden (07623 7404-0) entgegen.