Rheinfelden: Bundespolizei hält zwei gesuchte Männer fest

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Grenzübergang zwei Männer festgenommen. Gegen beide lagen Vollstreckungshaftbefehle vor. Ins Gefängnis mussten beide Männer am Ende nicht, teilt die Bundespolizei mit.

Die Beamten kontrollierten am Dienstagvormittag, 17. Oktober, einen 22-Jährigen bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Rheinfelden Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vorlag. Der 22-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro bezahlen. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Am frühen Nachmittag wurde ein 55-Jähriger bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert. Die Überprüfung ergab: Der Mann wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung mit Betrug gesucht. Zudem lag eine Anweisung zur Aufenthaltsermittlung wegen Steuerhinterziehung vor. Der Mann selbst konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro nicht aufbringen. Die durch den 55-Jährigen benachrichtigte Tochter konnte das Geld jedoch für ihn einzahlen und bewahrte ihn so vor 180 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Albbruck: Auto fällt Telefonmast

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto am Dienstag, 17. Oktober, 20.55 Uhr, zwischen Tiefenstein und Unteralpfen in einer Linkskurve von der Kreisstraße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann zu schnell.

Laut Aussage wollte er einem Hindernis ausweichen. Sein Fahrzeug brach aus und krachte in einen Telefonmast, der einfach abknickte. Das Auto blieb an einer Böschung stehen.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der gleichaltrige Beifahrer blieb unverletzt.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht geklärt.

Waldshut-Tiengen: Luxusauto in der Liedermatte beschädigt

Im Hagenacker in der Liedermatte in Waldshut ist am Dienstag, 17. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr, ein Audi S5 einer 51-Jährigen beschädigt worden. Der Unfallverursacher hinterließ laut Polizeimeldung einen Schaden von rund 1000 Euro und wird von der Polizei gesucht.

Die 51-Jährige stellte ihr Auto am Straßenrand ab. So weit es bisher bekannt ist, streifte der Wagen des Unbekannten den Audi. Die Spuren deuten laut Angaben auf ein rotes Fahrzeug hin, mit dem sich der Verursacher aus dem Staub machte.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) ermittelt und hofft auf Hinweise.