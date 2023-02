Stühlingen: Auto prallt mit voller Wucht gegen den Baum

Ein Auto ist in der Nacht auf Dienstag, 14. Februar, gegen 3.30 Uhr, auf der B314 zwischen Grimmelshofen und Fützen gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 19-jährige Fahrer schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Klinik.

Laut Angaben geriet er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte zuerst in eine Böschung und krachte dann in den Baum. Der Wagen wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Aufprall war wohl so heftig, dass der Baum umfiel und auf der Straße landete.

Am Auto entstand der Polizei zufolge ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei waren Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz.

Stühlingen: Drei Männer greifen einen 44-Jährigen an und bestehlen ihn

Drei junge Männer haben am Samstagabend, 11. Februar, gegen 22.45 Uhr, in der Hauptstraße in Stühlingen einen 44-Jährigen angegriffen und beklaut. Das Opfer soll bei einer Bushaltestelle von den Männern angesprochen worden sein, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Als er seinen Geldbeutel gezückt habe, um ihnen ein paar Euro zu geben, habe er einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Die drei Männer machten sich aus dem Staub, der Geldbeutel war leer. Der 44-Jährige erlitt eine Platzwunde.

Der Polizei liegt eine Täterbeschreibung vor: Einer der Verdächtigen, etwa 20 Jahre alt, wird als groß und kräftig beschrieben. Er habe längeres, blondes Haar, habe eine schwarze Jogginghose und schwarze Jacke getragen. Die beiden anderen sollen jünger, kleiner und schmächtiger sein. Einer habe einen Schnauzbart. Möglicherweise seien die Männer mit dem Bus angekommen, vermutet die Polizei.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) hofft auf weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Laufenburg: Ladendieb lässt auf der Flucht auch noch Fahrrad mitgehen

Ein Ladendieb hat am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, im Laufenpark in Laufenburg auf der Flucht ein Fahrrad mitgehen lassen. Die Polizei vermutet zumindest, dass der Mann an einem Diebstahl im Einkaufsmarkt beteiligt war. Er soll aus dem Laden geflüchtet sein und vom Fahrradständer ein unverschlossenes schwarzes Mountainbike mit einem auffällig reflektierenden Teil am Vorderrad geklaut haben. Er soll Richtung Bahnhof davongefahren sein.

Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: 1,70 bis 1,80 Meter, braune Hautfarbe, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift am Ärmel und einer schwarz-weißen Basecap.

Hinweis zum Verbleib des Fahrrads und zum Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) entgegen.

Lörrach: Autounfall legt Bahnverkehr kurzzeitig lahm

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung hat es am Montag, 13. Februar, gegen 21.15 Uhr, an der Kreuzung Schillerstraße/Zeppelinstraße in Lörrach gekracht. Die Autos einer 25- und 45-Jährigen stießen laut Mitteilung der Polizei mitten in der Kreuzung zusammen. Wobei das Auto der 45-Jährigen auf dem Bahnübergang stehen blieb. Weshalb der Bahnverkehr für kurze Zeit lahm gelegt war.

Laut Angaben blieben die beiden Frauen unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 16.000 Euro. Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr und der Notfallmanager der Bahn waren im Einsatz.

Kleines Wiesental: Holzschopf wird zum Raub der Flammen

Ein Holzschopf bei der Bushaltestelle „Bürchau Kastel“ im Kleinen Wiesental ist am Dienstag, 14. Februar, kurz nach Mitternacht niedergebrannt. Der Schuppen samt der landwirtschaftlichen Geräte, die dort untergebracht waren, sind komplett zerstört, teilt die Polizei mit. Laut Angaben war die Feuerwehr Kleines Wiesental mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften angerückt. Die Landesstraße musste gesperrt werden. Die Brandursache ist unklar, auch die Höhe des Schadens kann die Polizei noch nicht beziffern.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/176-0) ermittelt. Die Polizei bittet diejenigen, die rund um die Bushaltestelle etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kommissariat zu melden.